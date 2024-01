Lotto: Puglia e Lombardia premiate nel primo concorso dell’anno

Il concorso del Lotto del 2 gennaio premia la città di Albenga, in provincia di Savona, con tre ambi ed un terno dal valore di 14.250 euro. La Puglia premiata con due vincite, la piu’ alta realizzata a Leverano, in provincia di Lecce, qui sono stati vinti 12.500 euro grazie ad un ambo con i numeri 6- 16 giocati sulla ruota di Genova, a Taranto si festeggiano i 12.450 euro vinti con quattro terni ed una quaterna giocati su tutte le ruote, a Polignano a Mare, in provincia di Bari, invece la vincita ammonta a 9.700 con i numeri combinati sulla ruota di Bari.

Doppia vincita anche per la Lombardia per il valore complessivo di oltre 26.000 euro. Cadrazze con Osmate, in provincia di Varese festeggia i 13.950 euro con la combinazione dei numeri giocati sulla ruota di Palermo, a Crema si esulta per i 12.500 euro arrivati con un ambo sulla ruota di Milano.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 172 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 27 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 4,1 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 4,140 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi