Lotto: premiata la Lombardia con vincite complessive per 277mila euro

La vincita piu’ alta dell’ultimo concorso del Lotto del 9 aprile, arriva a Bergamo, dove sono stati indovinati sei ambi, quattro terni ed una quaterna e, con l’opzione Lottopiu’, per la cifra di8 216.660 euro. Si registrano anche altre vincite destinate alla Lombardia, a Domaso, in provincia di Como, è stato centrato un ambo secco da 37.500 euro , invece a Marudo, in provincia di Lodi, la vincita ammonta a 23.750 euro, grazie a tre ambi e un terno.

Premiata anche Roma dove si festeggiano due belle vincite, la piu’ importante da 129.000 euro grazie a quattro terni ed una quaterna, l’altra da 47.500 euro realizzata con tre ambi ed un terno.

A Teverola, in provincia di Caserta, si festeggiano i 98.095 euro, grazie a cinque quaterne ed una cinquina sulla ruota Nazionale.

Tra i numeri ritardatari il 48 sulla ruota di Venezia, assente da 137 estrazioni, l’89 sulla ruota di Torino e il 23 su quella di Bari.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito in Italia 7,1 mln di euro, cifra che sale a 360 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi