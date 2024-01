Lotto: premiata la Campania con 32mila euro

Si festeggia a Napoli nel concorso del Lotto del 16 gennaio, con 22.500 euro realizzati grazie ad terno secco con i numeri 11- 14- 53 combinati su tutte le ruote, a questi si aggiungono i 9.750 euro ancora per Napoli.

Doppia vincita per la Lombardia che vede esultare Casalmaggiore, in provincia di Cremona, con 14.250 euro, grazie a tre ambi ed un terno, Milano premiata invece con un terno secco che vale 9.000 euro.

Due vincite anche per Roma, che esulta per i 9.000 euro vinti con un terno secco, l’altra è per Palestrina (RM) con 11.875 euro.

Tra i numeri ritardatari il 78 sulla ruota di Bari, assente da 172 estrazioni, il 27 sulla ruota di Palermo e il 58 su quella di Milano.

Nell’ ultimo concorso, il Lotto ha distribuito in Italia 4,9 mln di euro, cifra che sale a 67,3 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi