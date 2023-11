Lotto: nel Lazio vincite totali per 75mila euro

Sorride il Lazio a seguito dell’estrazione del Lotto di martedì, 28 novembre, dove vengono messe a segno due belle vincite, una per Fondi, in provincia di Latina, per la cifra

Sorride il Lazio a seguito dell’estrazione del Lotto di martedì, 28 novembre, dove vengono messe a segno due belle vincite, una per Fondi, in provincia di Latina, per la cifra di 50.000 euro con sei ambi, quattro terni, e una quaterna sulla ruota di Cagliari, l’altra è per Roma, dove si festeggia un ambo secco da 25.000 euro.

Doppia vincita per Voghera, in provincia di Pavia, una da 24.625 euro, l’altra da 24.375 euro con la combinazione dei numeri 1- 17- 47- 54 giocata sulla ruota di Bari.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 152 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 27 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 4,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.065 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi