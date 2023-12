Lotto: La Spezia premiata con oltre 51mila euro

Premiata La Spezia nell’ultimo concorso del Lotto del 16 dicembre. La città ligure esulta infatti per tre ambi ed un terno da 51.750 euro con i numeri giocati sulla ruota di Venezia.

A seguire da segnalare i 31.375 euro vinti a Monteroni di Lecce, in provincia di Lecce, i numeri fortunati sono 48- 56- 65- 84 combinati sulla ruota di Bari, mentre due vincite sono state realizzate in Campania, la piu’ alta per Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, con 14.000 euro, l’altra è per Melito di Napoli (NA) con 13.500 euro.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 163 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 27 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 5,4 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.135 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi