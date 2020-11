Lotto: Halloween premia Desenzano del Garda con un terno da 27mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di sabato 31 ottobre, serata di Halloween, è arrivata a Desenzano del Garda per il valore di 27.700 euro. Un terno e tre ambi con i numeri 44-77-81 sulla ruota Nazionale.

Vinti 10 mila euro grazie ad una cinquina secca a Vicenza e un’altra vincita dello stesso valore a Tropea con un terno fortunato sulla ruota di Firenze.

Sabato, nel complesso, sono state realizzare 159mila giocate vincenti, per un totale di 5,1 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 778 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 18 di Genova con 113 assenze, il 57 della ruota di Venezia e il 2 della ruota di Cagliari.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Genova (Ge) per 20mila euro. Una giocata di soli 2 euro con 9 numeri presi su 10 in modalità frequente.

Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 21,6 mln di euro, cifra che sale a 2,39 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi