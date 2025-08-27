Newsletter

28 Agosto 2025 - 08:32

Press Giochi

Lotto: a Villa San Giovanni (RC) realizzata una vincita per oltre 31mila euro

Il concorso del Lotto del 26 agosto premia la Calabria, in particolare Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati centrati quattro terni e una quaterna per

27 Agosto 2025

Il concorso del Lotto del 26 agosto premia la Calabria, in particolare Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati centrati quattro terni e una quaterna per un totale di 31.860 euro.

Segue il Veneto, con una vincita da 15.775 euro registrata a Mira, in provincia di Venezia, grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Doppia vincita in Sicilia: ad Aci Castello, in provincia di Catania, tre ambi e un terno hanno fruttato un premio da 13.750 euro, mentre a Erice, in provincia di Trapani, sono stati vinti 9.250 euro.

Doppietta anche per la Campania, con due vincite da 9.000 euro ciascuna registrate a Napoli, entrambe ottenute con due terni.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 848,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.

 

PressGiochi

PressGiochi

