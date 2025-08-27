StarCasinò dà il benvenuto a REEVO: 36 nuovi giochi in esclusiva per l’Italia

StarCasinò, una delle principali piattaforme di intrattenimento digitale in Italia, è entusiasta di annunciare la sua nuova partnership con REEVO.

Grazie a questa nuova collaborazione, i giocatori di StarCasinò avranno a disposizione 36 nuovi ed esclusivi giochi da scoprire firmati REEVO, che debuttano per la prima volta nel mercato italiano in esclusiva sulla piattaforma fino all’8 settembre 2025. Questi titoli garantiscono un’esperienza di intrattenimento senza precedenti grazie a un gameplay innovativo, che vanta meccaniche moderne e caratteristiche uniche. L’offerta complessiva risulta così ancora più ricca, assicurando maggiore scelta e divertimento attraverso un portafoglio in continua espansione. Infine, la collaborazione con uno dei gruppi di gioco più rispettati d’Europa rappresenta una garanzia di qualità, con l’obiettivo di offrire sempre e solo il meglio ai propri utenti.

Fabio Denegri, Business Director Italia in Betsson Group, ha commentato: “Siamo felici di annunciare l’arrivo di Reevo Games su StarCasinò, un passo che consolida il nostro impegno nel proporre contenuti sempre più innovativi e di qualità. Grazie a questa collaborazione, oltre a molti nuovi giochi, porteremo per la prima volta in Italia 36 giochi inediti firmati Reevo Games, caratterizzati da meccaniche moderne e pensati per offrire un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e distintiva per tutti gli appassionati”.

Karl Grech, Head of Business Development di REEVO, ha aggiunto: “La partnership con StarCasinò rappresenta un altro momento di orgoglio nel nostro percorso di crescita. La loro eccellenza nell’intrattenimento digitale e la loro rispettata posizione nel mercato italiano li rendono un partner ideale per REEVO. Siamo entusiasti di presentare il nostro variegato portafoglio ai loro giocatori e di portare un valore ineguagliabile a entrambe le parti di questa collaborazione”.

