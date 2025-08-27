Newsletter

28 Agosto 2025 - 07:19

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Stroncato maxi giro di gioco d’azzardo clandestino a Sant’Elpidio a Mare

Un’operazione in piena regola quella condotta lo scorso fine settimana dagli agenti della squadra mobile di Fermo, che hanno fatto irruzione in un fabbricato a Casette d’Ete, poco fuori l’abitato,

27 Agosto 2025

Share the post "Stroncato maxi giro di gioco d’azzardo clandestino a Sant’Elpidio a Mare"

Print Friendly, PDF & Email

Un’operazione in piena regola quella condotta lo scorso fine settimana dagli agenti della squadra mobile di Fermo, che hanno fatto irruzione in un fabbricato a Casette d’Ete, poco fuori l’abitato, smantellando un’organizzazione dedita al gioco d’azzardo clandestino.

All’interno della struttura, al momento del blitz, si trovavano circa cinquanta persone, tutte di nazionalità cinese: alcune impegnate in partite di poker, altre appartate in locali trasformati in una sorta di disco club, dove sono state trovate anche giovanissime ragazze connazionali.

Il bilancio dell’operazione parla di 17 denunce per gioco d’azzardo, il sequestro di ingenti somme di denaro – oltre 10mila euro rinvenuti solo sul bancone del bar interno – e la chiusura del fabbricato, che da mesi ospitava attività illecite dietro l’insegna di un club Aps, in realtà sempre con saracinesca abbassata.

L’irruzione è scattata intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato, dopo settimane di appostamenti e indagini: non erano infatti passati inosservati i movimenti notturni nel palazzo e la presenza, nel parcheggio, di auto di grossa cilindrata guidate da cittadini cinesi. All’interno, oltre ai tavoli da gioco con contanti in bella vista, i poliziotti hanno scoperto la somministrazione abusiva di alcolici e due sale da ballo.

Il gestore della società che occupa formalmente l’immobile non era presente al momento del blitz. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di attività illecite legate al locale e verificare la posizione delle ragazze trovate nei locali notturni.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Catania, chiuso per 7 giorni un centro scommesse

Stroncato maxi giro di gioco d’azzardo clandestino a Sant’Elpidio a Mare

Proroghe concessioni bingo, la Corte UE decide sul rispetto della concorrenza

StarCasinò dà il benvenuto a REEVO: 36 nuovi giochi in esclusiva per l’Italia

L’universo di Pirots si espande: Frozen Fury debutta su StarCasinò

Flutter ferma il gioco online in India dopo l’approvazione della nuova legge

Verbania: scoperte slot irregolari e multe emesse dalla Polizia Amministrativa

Slot e VLT: scadenza 28 agosto per il III acconto PREU del IV bimestre

L’uso dell’intelligenza artificiale nel gioco d’azzardo e le sue sfide legali

Lotto: a Villa San Giovanni (RC) realizzata una vincita per oltre 31mila euro

Grande vincita su Netwin durante l’esclusiva Elk Race

10&Lotto: vincite per 75mila euro in provincia di Roma

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy