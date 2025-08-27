Stroncato maxi giro di gioco d’azzardo clandestino a Sant’Elpidio a Mare

Un’operazione in piena regola quella condotta lo scorso fine settimana dagli agenti della squadra mobile di Fermo, che hanno fatto irruzione in un fabbricato a Casette d’Ete, poco fuori l’abitato, smantellando un’organizzazione dedita al gioco d’azzardo clandestino.

All’interno della struttura, al momento del blitz, si trovavano circa cinquanta persone, tutte di nazionalità cinese: alcune impegnate in partite di poker, altre appartate in locali trasformati in una sorta di disco club, dove sono state trovate anche giovanissime ragazze connazionali.

Il bilancio dell’operazione parla di 17 denunce per gioco d’azzardo, il sequestro di ingenti somme di denaro – oltre 10mila euro rinvenuti solo sul bancone del bar interno – e la chiusura del fabbricato, che da mesi ospitava attività illecite dietro l’insegna di un club Aps, in realtà sempre con saracinesca abbassata.

L’irruzione è scattata intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato, dopo settimane di appostamenti e indagini: non erano infatti passati inosservati i movimenti notturni nel palazzo e la presenza, nel parcheggio, di auto di grossa cilindrata guidate da cittadini cinesi. All’interno, oltre ai tavoli da gioco con contanti in bella vista, i poliziotti hanno scoperto la somministrazione abusiva di alcolici e due sale da ballo.

Il gestore della società che occupa formalmente l’immobile non era presente al momento del blitz. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di attività illecite legate al locale e verificare la posizione delle ragazze trovate nei locali notturni.

PressGiochi