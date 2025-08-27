Newsletter

28 Agosto 2025 - 08:32

L’universo di Pirots si espande: Frozen Fury debutta su StarCasinò

Il nuovo capitolo della saga, rivelato ieri sera, introduce la meccanica CollectR™ per un’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente

27 Agosto 2025

Dopo aver tenuto i fan con il fiato sospeso, il conto alla rovescia di Elk Studios è giunto al termine: ieri sera alle 21:00 è stato svelato a sorpresa un nuovo mondo nell’iconica saga di Pirots. L’attesa per i giocatori di StarCasinò è finita, perché a partire da ieri sera, martedì 26 agosto, il nuovo capitolo Pirots 4 Frozen Fury è finalmente disponibile sulla piattaforma per continuare il viaggio degli amati protagonisti.

Pirots 4 Frozen Fury è una slot galattica con griglia 6×6 che introduce l’innovativa meccanica CollectR™. L’esperienza di gioco è arricchita da una griglia espandibile, trasformazioni di simboli, la comparsa dell’Ice Monster, wild, e due avvincenti modalità bonus, il tutto racchiuso in un potenziale di vincita che può raggiungere fino a 10.000 volte la puntata.

Il gameplay si addentra in dinamiche ancora più coinvolgenti grazie a funzioni speciali. Il Gioco Bonus si attiva con la raccolta di tre simboli bonus e avvia una serie di free drops, durante i quali le dimensioni della griglia e i progressi accumulati rimangono persistenti. La modalità Frozen Fury si sblocca invece ripulendo l’intera griglia durante la funzione Spacecorn, dando il via a uno speciale gioco a premi. Infine, con lo Yeti Snack Time, il simpatico mostro delle nevi moltiplica il valore degli uccelli raccolti e li congela, raddoppiando il suo moltiplicatore a ogni interazione.

I giocatori di StarCasinò possono ora tuffarsi nell’avventura galattica di Pirots 4 Frozen Fury, l’ultima novità che si aggiunge a un portafoglio di giochi in continua evoluzione.

PressGiochi

banner articolo interno
L'universo di Pirots si espande: Frozen Fury debutta su StarCasinò

PressGiochi

