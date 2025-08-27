Flutter ferma il gioco online in India dopo l’approvazione della nuova legge

Il gigante del gioco online e delle scommesse Flutter Entertainment ha annunciato di aver interrotto le sue operazioni con denaro reale in India dopo la rapida approvazione della nuova legge

Il gigante del gioco online e delle scommesse Flutter Entertainment ha annunciato di aver interrotto le sue operazioni con denaro reale in India dopo la rapida approvazione della nuova legge che vieta tali prodotti, avvertendo che potrebbe perdere circa 100 milioni di dollari di entrate quest’anno.

Il disegno di legge sulla Promozione e Regolamentazione del Gioco Online è stato presentato al parlamento indiano il 20 agosto e ha ricevuto l’approvazione presidenziale il 22 agosto, costringendo Flutter a ritirare dal mercato il suo marchio Junglee. La società ha dichiarato che la normativa è stata adottata senza un processo di consultazione con le parti interessate del settore, per valutare le gravi conseguenze di tale decisione.

Flutter, proprietaria di FanDuel e PokerStars, ha affermato che la sua unità in India avrebbe dovuto contribuire con circa 200 milioni di dollari di entrate e 50 milioni di dollari di EBITDA rettificato nel 2025, con circa la metà dei profitti previsti nella seconda metà dell’anno. Ora l’azienda prevede di rinunciare a circa 100 milioni di dollari di entrate e 25 milioni di dollari di EBITDA rettificato a seguito dell’uscita dal mercato.

“Sono estremamente deluso dai cambiamenti improvvisi del quadro normativo in India,” ha dichiarato l’amministratore delegato Peter Jackson. “Negli ultimi quattro anni, Junglee ha investito in modo significativo nel mercato locale, costruendo una forza lavoro di oltre 1.100 dipendenti per offrire prodotti di gioco basati sull’abilità ai clienti indiani.”

Jackson ha inoltre sottolineato che questo cambiamento probabilmente spingerà i giocatori verso il mercato non regolamentato, che offre scarse tutele per i consumatori e nessun contributo all’economia locale.

Flutter ha dichiarato di essere in fase di valutazione di eventuali svalutazioni non monetarie relative al business di Junglee e sta valutando attivamente le opzioni per promuovere il ripristino delle tutele costituzionali settantennali garantite ai giochi di abilità, lavorando al contempo per adattare rapidamente le operazioni al nuovo contesto normativo.

