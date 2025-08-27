Slot e VLT: scadenza 28 agosto per il III acconto PREU del IV bimestre

Domani, 28 agosto 2025, scade il termine per il versamento del terzo acconto del PREU (Prelievo Erariale Unico) relativo al IV bimestre dell’anno, che comprende i mesi di luglio e

Domani, 28 agosto 2025, scade il termine per il versamento del terzo acconto del PREU (Prelievo Erariale Unico) relativo al IV bimestre dell’anno, che comprende i mesi di luglio e agosto.

Come previsto dalla normativa ADM, i concessionari di AWP e VLT sono tenuti a effettuare quattro versamenti bimestrali: due acconti nel primo mese, un terzo acconto nel secondo mese e il saldo entro il 22 del mese successivo.

Per il IV bimestre:

1° acconto: 28 luglio 2025

2° acconto: 13 agosto 2025

3° acconto: 28 agosto 2025

saldo: 22 settembre 2025

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, con i codici tributo PREU stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.

PressGiochi