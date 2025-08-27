Newsletter

28 Agosto 2025 - 08:32

Catania, chiuso per 7 giorni un centro scommesse

27 Agosto 2025

È scattata la sospensione temporanea per un centro scommesse di Catania, chiuso per 7 giorni con provvedimento del Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps). Il locale era diventato, secondo gli accertamenti della Polizia di Stato, un abituale luogo di incontro per persone con precedenti penali, con conseguente rischio per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento rientra in una più ampia attività di controllo condotta dalla Questura, che ha riguardato anche un chiosco-bar della città. Nel caso del centro scommesse, i controlli hanno evidenziato la presenza ricorrente di clienti gravati da precedenti per estorsione, gioco d’azzardo, violenza sessuale, spaccio di stupefacenti e lesioni personali. Una situazione che ha indotto le autorità a intervenire con urgenza, disponendo l’apposizione dei sigilli e la sospensione dell’attività per una settimana.

La misura – spiega la Questura – ha una funzione preventiva e mira a interrompere l’aggregazione di soggetti considerati socialmente pericolosi, tutelando allo stesso tempo la collettività e le attività commerciali che operano nel rispetto delle regole. L’articolo 100 del Tulps, infatti, consente al Questore di sospendere temporaneamente un esercizio pubblico che diventi abituale punto di ritrovo per pregiudicati, come deterrente contro fenomeni legati alla criminalità.

