L’uso dell’intelligenza artificiale nel gioco d’azzardo e le sue sfide legali

Le dinamiche del settore del gioco e delle scommesse possono facilmente sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ma nascondono al contempo rilevanti criticità sotto il profilo giuridico. Le scommesse si basano sulla previsione di un evento futuro incerto: il denaro puntato dipende dalle probabilità che quell’evento si verifichi o meno. Proprio per questo, l’industria del gambling rappresenta un terreno di prova ideale per l’intelligenza artificiale, che raccoglie dati, analizza statistiche ed eventi e affina progressivamente l’accuratezza delle proprie valutazioni.

Come scrive l’avv. Vincenzo Giuffré dello studio DLA Piper, il settore utilizza in modo massiccio i dati storici per anticipare esiti e comportamenti futuri. L’IA diventa quindi uno strumento essenziale per la progettazione dei giochi, la definizione delle quote, la gestione del rischio, il profiling dei clienti, l’ottimizzazione dei programmi bonus e l’individuazione di frodi.

La corretta identificazione delle probabilità

L’aumento delle regolamentazioni, sia a livello nazionale che europeo e internazionale, rende necessario per gli analisti disporre di strumenti capaci di elaborare grandi quantità di dati. Non si tratta solo di calcolare la probabilità che una squadra vinca una competizione, ma anche – ad esempio – di valutare, nelle scommesse live, velocità e traiettorie dei giocatori per prevedere in tempo reale la possibilità di un gol e aggiornare immediatamente le quote.

Tra i dati più innovativi analizzati dall’industria delle scommesse sportive – scrive l’esperto di gambling – rientrano lo stato di forma e le prestazioni pregresse di un atleta, le condizioni meteo, i fattori ambientali della sede di gara e persino le prospettive di crescita di un club. Questo approccio data-driven consente ai bookmaker di individuare trend e statistiche di gioco utili a stabilire quote sempre più precise e competitive.

Gioco responsabile e rilevazione delle frodi

Se da un lato l’intelligenza artificiale favorisce lo sviluppo di nuovi prodotti di gioco, dall’altro può rappresentare una tutela per limitare gli effetti negativi del settore. Nell’ambito della regolamentazione del gioco responsabile, oggi si ricorre a pratiche tradizionali basate sull’analisi dei comportamenti di giocatori autoesclusi. L’IA, invece, può incidere direttamente sull’interazione con il cliente, migliorando l’esperienza di gioco ma anche prevenendo i rischi di gioco patologico.

Grazie all’analisi di grandi quantità di dati comportamentali, sistemi di IA addestrati su giocatori problematici possono segnalare utenti a rischio già nelle fasi iniziali, permettendo interventi tempestivi come il blocco delle operazioni prima che l’attività diventi patologica. Inoltre, i giocatori che ricevono feedback personalizzati – su tempo e denaro speso – hanno maggiori probabilità di modificare il proprio comportamento rispetto a chi decide autonomamente di autoescludersi.

Parallelamente, tecniche di machine learning applicate ai dati storici di scommessa consentono di individuare schemi anomali che possono rivelare frodi: ad esempio, puntate elevate su esiti improbabili o su campionati minori e poco noti. L’uso di IA per rilevare frodi rafforza anche la reputazione del settore: i giocatori, consapevoli dell’impiego di tecnologie avanzate, scommettono con maggiore fiducia e sicurezza.

La vera rivoluzione, – secondo Giuffré – , risiede nell’impiego di strumenti predittivi basati sull’IA per promuovere il gioco responsabile, ridurre le frodi, prevenire il riciclaggio e contrastare il match-fixing. Se i bookmaker già da tempo utilizzano tali strumenti per affinare le quote e sviluppare nuovi servizi, spetta ora alle autorità nazionali collaborare con gli operatori per garantire legalità e supervisione sulle attività di scommessa.

Tutti questi utilizzi dell’intelligenza artificiale nel settore del gioco d’azzardo pongono questioni giuridiche delicate: dalla tutela della privacy all’uso di materiali protetti da copyright, fino ai nuovi obblighi che potrebbero derivare dall’entrata in vigore dell’AI Act europeo.

PressGiochi