Verbania: scoperte slot irregolari e multe emesse dalla Polizia Amministrativa

Oltre 12.000 euro di multe sono state comminate dalla Polizia Amministrativa a diversi locali pubblici della provincia di Verbania per una serie di violazioni emerse durante controlli effettuati nelle scorse settimane. Gli accertamenti, condotti per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno portato alla luce irregolarità relative a dispositivi per il controllo alcolemico, esposizione di tabelle informative, orari di apertura e apparecchi da gioco non autorizzati.

In particolare, è emerso che due esercizi non erano dotati dell’apparecchio per la verifica volontaria dell’idoneità alla guida in seguito all’assunzione di alcol, mentre un altro locale non esponeva le tabelle informative previste dalla Legge n. 160/2007, contenenti la descrizione delle quantità di alcol e dei relativi effetti.

È stato inoltre accertato che un’attività commerciale operava in orari difformi da quelli comunicati alla clientela, in violazione del D.L. n. 114/1998.

Infine, due locali risultavano in possesso di un numero di apparecchi da gioco superiore a quello consentito e di un dispositivo privo del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non collegato alla rete nazionale, che è stato pertanto sottoposto a sequestro.

PressGiochi