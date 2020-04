Lotterie, Szrek2Solutions mantiene la continuità delle estrazioni tramite la connessione remota

Questa soluzione può fornire il backup per tutti i giochi della lotteria e per tutti i tipi di estrazioni, comprese le estrazioni elettroniche meccaniche e manuali. Per utilizzare questa soluzione, lo staff di estrazione della lotteria si collega ai sistemi Trusted Draw ™ (TD) e Trusted Audit ™ (TA) di Szrek2Solutions ospitati nei data center sicuri di IGT Corporation a West Greenwich, RI e Austin, TX. Tramite una connessione remota sicura, le funzioni di disegno e controllo vengono eseguite con un’interfaccia utente grafica (GUI), garantendo la massima sicurezza e verificabilità di tutti i disegni. I gestori del sorteggio sono in grado di eseguire sorteggi con auditor e osservatori presenti, secondo le procedure della lotteria. Inoltre, per garantire la casualità e l’integrità dei risultati del sorteggio, le lotterie ottengono una prova inconfutabile di integrità per ciascun sorteggio, che il loro personale verifica sul sistema di controllo. Szrek2Solutions fornisce questa soluzione al fine di garantire la continuità delle estrazioni della lotteria durante la pandemia. Questo servizio di estrazione a distanza viene offerto tramite il Szrek RNG e la piattaforma di audit che è stata provata sul campo per quindici anni, generando e verificando quotidianamente centinaia di migliaia di numeri casuali. Szrek RNG e soluzioni di audit sono stati brevettati negli Stati Uniti e a livello internazionale e l’RNG è stato certificato numerose volte da diverse società e laboratori indipendenti. Szrek2Solutions è un fornitore leader di sistemi di estrazione elettronici sicuri e affidabili e soluzioni RNG ad alte prestazioni per giochi online e istanti elettronici. Collaborando con i principali fornitori e lotterie, Szrek ha implementato la sua unica piattaforma RNG controllabile negli Stati Uniti e a livello internazionale dal 2005 e vanta un track record eccezionale per la tecnologia e il supporto. Con sede a Rhode Island, USA, con un ufficio europeo in Portogallo, i clienti di Szrek includono IGT Corporation, Iowa Lottery, Ithuba Holdings (Sudafrica), Florida Lottery, Loterie Nationale (Lussemburgo), Lottomatica SpA (Italia), ONCE (Spagna), Sisal SpA (Italia), Scientific Games International e Texas Lottery.

