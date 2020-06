L’Osservatorio Italiano Esports stringe una partnership con l’Associazione Italiana Avvocati Sportivi

Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore, e l’Associazione Italiana degli Avvocati Sportivi stringono una partnership strategica. Le due realtà lavoreranno per fornire al mercato linee guida e strumenti per orientarsi tra gli aspetti legali riguardanti gli eSports.

Sono molte le difficoltà che gli stakeholder devono affrontare nello sviluppo di progetti e iniziative. Gli investimenti delle aziende sono frenati anche dalla mancanza di una legislazione ad hoc in materia. Per questo motivo, la partnership punta a chiarire l’attuale quadro normativo e a proporre soluzioni concrete agli organi competenti.

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport è l’associazione rappresentativa degli avvocati sportivi in Italia, la stessa è dotata di coordinamenti regionali su tutto il territorio nazionale e di commissioni di lavoro. Proprio in quest’ottica, AIAS si è dotata, ormai da anni, anche di una commissione specificamente dedicata agli eSports, composta da avvocati con una pluriennale esperienza pratica nel settore.

Attraverso la propria struttura ramificata in tutta Italia, AIAS realizza periodicamente eventi di formazione e momenti di approfondimento normativo a livello trasversale, contribuendo concretamente allo sviluppo ed alla professionalizzazione del movimento sportivo italiano. Proprio per la sua competenza, AIAS è stata spesso interrogata anche dalle singole Istituzioni – sportive e non – con riferimento alle potenziali criticità e con funzione consultiva circa le leggi che regolamentano lo sport nel nostro paese.

“Questa partnership costituisce un segno tangibile dell’attenzione e dell’impegno che AIAS ha da sempre nei confronti dello sport come fenomeno sociale e delle sue nuove frontiere. La collaborazione con l’Osservatorio, permetterà all’Associazione di operare un monitoraggio continuo e costante sulla realtà e-sportiva italiana” – afferma l’Avv. Domenico Filosa, coordinatore della Commissione eSports di AIAS, che aggiunge: “Questa partnership permetterà ad AIAS di essere più vicina e di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze degli stakeholders, i quali, in assenza di una normativa generale e puntuale spesso hanno necessità di pareri autorevoli in materia di diritto”.

“Questa partnership è un punto strategico che mostra il nostro impegno concreto nell’aiutare l’evoluzione del mercato Esports in Italia sotto tutti i punti di vista” – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio – “L’AIAS è sicuramente uno dei soggetti più competenti per inaugurare un discorso istituzionale e di sistema dal punto di vista della regolamentazione del settore. Da questa partnership nasceranno proposte e idee, a cui parteciperanno anche i nostri associati, nel segno della pluralità e inclusione che ci contraddistinguono”.

L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi