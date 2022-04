Lonoce (Habanero): “Dopo la pandemia c’è voglia di intrattenimento. Comportamenti responsabili tra concessionari e giocatori”

“Dal punto di vista del comportamento del giocatore constatiamo un approccio virtuoso al gioco online. Il numero di clienti è cresciuto ma abbiamo visto la durata delle sessioni diminuire e anche la scommessa media è diminuita. Non abbiamo avuto nessun tipo di richiesta cinica da parte dei concessionari nel cercare di sfruttare il momento in cui si percepisce vulnerabilità del parco clienti. Al contrario, abbiamo notato un atteggiamento virtuoso da parte dei nostri clienti e guardando i grandi numeri possiamo segnalare una reazione comportamentale dei giocatori che tende a sottolineare come il rapporto con il gioco sia un rapporto basato soprattutto sull’intrattenimento”.

Ad affermarlo a PressGiochi è Arcangelo Lonoce, Head of Business Development Europe per Habanero Systems.

“Questa aspetto è ancor più evidente nella crescita dei verticali come soft games, skill games, esport, poker. Tutti dati che ci fanno pensare che il gioco e il settore ha aperto gli occhi verso una forma di intrattenimento che si può ancora catalogare si come gambling ma più incentrata sull’intrattenimento. Credo sia un trend che vada anche aldilà della questione della pandemia e che possa anche essere conseguente alla maturità raggiunta dal mercato italiano, un mercato maturo anche nella sua relazione con il regolatore e il giocatore. E che quindi risponde in maniera organica alle esigenze sia del regolatore che del giocatore. Un trend naturale a cui io guardo con interesse e positività.

Il mercato italiano, – continua Lonoce – nonostante la pandemia in corso, ci ha dato un’ottima risposta in questi due anni e ci ha permesso di crescere anche più velocemente del mercato stesso. Collaboriamo con i principali operatori. Il mobile è il nostro regno, siamo stati tra i primi a produrre solo in html5. Le evoluzioni degli ultimi due anni ci hanno trovato in una posizione privilegiata e il massiccio spostamento sull’online ci ha visti pronti a soddisfare i nuovi tipi di richieste di una clientela che ha modificato le sue abitudini di gioco.

La crescita del mercato online in Italia e altrove, non significa che il settore non sia stato colpito in modo pesante. Sappiamo che la crescita dell’online in Italia non può sostituire in alcun modo quelle che sono state le perdite veramente esose del mercato fisico visto che l’online fino a 2 anni fa contava solo per il 10%. Spesso questo non viene sottolineato quando si parla della crescita del mercato online. Si tende a dimenticare che i concessionari sono stati colpiti soprattutto nel core del loro business che era prevalentemente fisico”.

