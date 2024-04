Lollobrigida (ADM): “Legalità, sicurezza e tutela del giocatore alla base del riordino dei giochi”

“I pilastri fondamentali del processo di riordino del settore giochi sono: la legalità, la sicurezza e la protezione del consumatore e l’ordine pubblico. Il modello italiano è preso come riferimento in gran parte del mondo ma il modello del gioco pubblico sta vivendo una fase di importante transizione per questo è fondamentale il confronto tra istituzioni e filiera. Vogliamo contribuire come regolatore alla creazione di un sistema pienamente sostenibile”.

Lo ha dichiarato il direttore dell’Ufficio Giochi di ADM Mario Lollobrigida partecipando in apertura a Roma dell’evento IGE.

PressGiochi