L’ITIA mette al bando un tennista italiano per violazione delle scommesse

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) mette al bando per 15 mesi il tennista italiano Andrea Rita per aver violato le regole sulle scommesse. Rita ha ammesso quattro violazioni del Programma anti-corruzione ITIA Tennis (TACP). L’ITIA ha affermato che queste violazioni relative alle scommesse sono avvenute tra il 2018 e il 2020.

Rita sarà bandito da tutte le forme di tennis professionistico dal 26 gennaio 2024 al 25 aprile 2025. Il divieto copre sia il gioco che la partecipazione a eventi sanciti dai membri ITIA e dalle associazioni nazionali.

Inoltre, Rita, che nel giugno dello scorso anno aveva raggiunto il massimo della sua carriera nella classifica ITF dei singoli, 1.712, è stata multata di $ 5.000 (£ 3.945 / € 4.616), con una sospensione di $ 4.000.

Rita è l’ultimo giocatore ad essere bandito dall’ITIA per contrastare la corruzione nel tennis. All’inizio di questo mese, il francese Maxence Broville è stato squalificato per un totale di sette anni. Ciò è avvenuto dopo che non aveva collaborato a un’indagine anticorruzione.

Tuttavia, non sono solo i giocatori a causare grattacapi all’ITIA. Il funzionario bosniaco Damjan Dejanovic è stato provvisoriamente sospeso in relazione alle accuse di corruzione pendenti. L’ITIA ha inoltre bandito per 16 anni il funzionario bulgaro Stefan Milanov per reati di corruzione.

Uno dei casi piu’ interessanti per l’ITIA è stato un procedimento penale su delle partite truccate in Belgio. La collaborazione tra l’ITIA e le autorità belghe ha portato a una pena detentiva di cinque anni per il leader del sindacato Grigor Sargsyan.

I primi 16 giocatori furono banditi durante la condanna di Sargsyan nel novembre dello scorso anno. Da allora, anche altri giocatori hanno ricevuto sanzioni.

Il giocatore francese Leny Mitjanam è stato squalificato per 10 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di corruzione e di reati di partite truccate. Anche il giocatore tunisino Anis Ghorbel è stato squalificato per tre anni per aver truccato partite nel 2016 e nel 2017.

