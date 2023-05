L’INTER A CACCIA DEL BIS DOPO IL TRIONFO IN SUPERCOPPA. SU STARCASINÒ BET ARRIVA LA PROMO QUOTE DA STAR

Dopo aver conquistato l’accesso alle finali di Champions League e di Conference League, Inter e Fiorentina si contenderanno sul prato dell’Olimpico di Roma la Coppa Italia 2022/23. Novanta minuti per decretare il vincitore della competizione. La sfida si preannuncia spettacolare e ricca di possibili colpi di scena e per l’occasione StarCasinò Bet ha studiato una special promo: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina con la quota maggiorata a 8,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 21:00 di mercoledì 24 maggio 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla vittoria dei nerazzurri.

Questa sera alle ore 21:00 Inter e Fiorentina si daranno battaglia nell’ultimo atto della Coppa Italia 2022/23. Si prevedono sold-out e record di incassi per la finale dell’Olimpico: secondo le ultime indiscrezioni verrà superata la somma raggiunta in quella dell’anno scorso tra Inter e Juventus. Per i nerazzurri si tratta della seconda finale di questa stagione, dopo il successo in Supercoppa Italiana contro il Milan. La società meneghina conta nella sua storia 14 partite conclusive del torneo nazionale e il bilancio segna otto vittorie e sei sconfitte: in caso di successo aggancerebbe la Roma al secondo posto della classifica delle squadre più vincenti nella competizione. I Viola hanno alzato il trofeo in ben sei occasioni e l’ultima risale alla stagione 2000/01: una squadra di caratura internazionale che poteva contare su giocatori del calibro di Rui Costa, Enrico Chiesa, Nuno Gomes, Daniele Adani, Angelo Di Livio e Francesco Toldo. La vittoria della Fiorentina è data a 3,65, quella dell’Inter a 2,10 e il pareggio è fissato a 3,35.

Le quote nel dettaglio:

Mercoledì 24 maggio:

3,65 FIORENTINA, 3,35 pareggio, 2,10 INTER

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi