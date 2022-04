Legge gioco Lazio. Cangianelli (EGP) a PressGiochi: “Giunta disposta ad attenzionare tema nel prossimo ‘collegato’ di bilancio”

“Il capo di gabinetto del presidente Zingaretti ci ha assicurato che il tema è all’attenzione della Giunta e che ritengono possa essere risolto nell’iter del ‘collegato’ alla legge di bilancio regionale che andrà approvato entro il 30 giugno – ha spiegato a PressGiochi Emmanuele Cangianelli rappresentante del Coordinamento Alleati per la legalità questa mattina in piazza a Roma di fronte alla sede della Giunta regionale.

“Un termine che è sufficiente ad evitare l’entrata in vigore del distanziometro espulsivo a partire dalla fine di agosto. Abbiamo sottolineato l’esigenza di valutare anche cambiamenti migliorativi della legge. Si è discusso della formazione dei lavoratori come strumento importante per aumentare la qualità dell’offerta e delle soluzioni di tutela per i consumatori oltre all’altro tema del registro di auto-esclusione dei giocatori che potrebbe essere rapidamente implementato a partire dalle sale specializzate”.

E’ stata valutata la possibilità di aprire un tavolo di lavoro insieme alle associazioni di categoria?

“Il tavolo sarà aperto presso il Consiglio, come Alleati per la legalità abbiamo già chiesto di essere auditi presso tutte le commissioni competenti quindi anche con il numero di persone che sono in questa piazza contiamo che la voce delle aziende e dei lavoratori sia ascoltata e che i dati e gli studi che stiamo mettendo insieme siano portati nell’iter di decisione”.

PressGiochi