Lega Serie A: in assegnazione i diritti streaming per scommesse sportive e sui dati statistici 2024/29

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio sito web i Termini e Condizioni Generali del Contratto di Licenza relativo ai diritti di streaming per scommesse sportive e ai diritti sui dati statistici delle proprie competizioni (Campionato di Serie A, Coppa Italia e EA Sports FC Supercup), con riferimento alle stagioni sportive dal 2024/25 al 2028/29.

Non esistono vincoli territoriali ai diritti assegnati, pertanto ciascun operatore potrà distribuire il proprio pacchetto nei territori in cui è autorizzato a lavorare: ciò presuppone dunque la presenza in territori in cui le scommesse sportive sono legali, attraverso piattaforme autorizzate dalle autorità locali. Naturalmente, la Lega Serie A Lega non sfrutterà né concederà direttamente tali diritti a qualsiasi altra parte, nel relativo territorio concesso in licenza, se non diversamente previsto da qualsiasi legge applicabile o dalle clausole e condizioni del Contratto di Licenza.

Le parti interessate sono tenute a presentare le proprie entro il 31 agosto, per uno o più dei pacchetti che vengono di seguito illustrati.

Pacchetto A – Pacchetto Scommesse Sportive Internazionali: streaming e dati (sulla partita, sui giocatori, sulla squadra e sulle modalità di gioco) per utilizzo in ambito scommesse in tutti i Paesi e territori del mondo ad eccezione del territorio italiano.

Si tratta indubbiamente del pacchetto più importante, che riguarda i maggiori operatori internazionali e può essere

Pacchetto B – Pacchetto Scommesse Sportive Italia: dati (sulla partita, sui giocatori, sulla squadra e sulle modalità di gioco) per utilizzo in ambito scommesse nel territorio italiano.

A differenza del pacchetto A, questo round non include i diritti audiovisivi ma copre i dati delle partite e i dati degli allenatori per il mercato italiano.

Pacchetto C – Pacchetto Dati Media: dati (sulla partita, sui giocatori, sulla squadra e sulle modalità di gioco) per sfruttamento editoriale in tutti i Paesi e territori del mondo.

Pacchetto D – Pacchetto Dati di Tracking Scommesse Sportive: dati di posizionamento evoluto per utilizzo in ambito scommesse in tutti i Paesi e territori del mondo.

Pacchetto E – Pacchetto Dati di Tracking Media: dati di posizionamento evoluto per sfruttamento editoriale in tutti i Paesi e territori del mondo.

Pacchetto F(a) – Pacchetto Scommesse Sportive: combinazione dei pacchetti A e B.

Pacchetto F(b) – Pacchetto Scommesse Sportive Plus: combinazione dei pacchetti A, B e D.

Pacchetto F(c) – Pacchetto Dati Media Plus: combinazione dei pacchetti C ed E.

Dopo aver ricevuto le proposte, che potranno essere riferite a uno o più dei Pacchetti, la Lega Serie A valuterà l’assegnazione immediata dei diritti o avvierà una trattativa diretta con una o più parti, adottando così un approccio dinamico e flessibile, in risposta alle specifiche richieste ed esigenze del mercato.

I termini generali stabiliscono specificamente che i partner di dati devono controllare e monitorare le “limitazioni dei diritti” a disposizione dei sub-licenziatari per quanto riguarda lo sfruttamento del tracciamento dei dati di Serie A, la pubblicazione di contenuti, la protezione dei servizi interattivi e i diritti riservati.

Il documento delinea inoltre requisiti e controlli specifici su come i partner con licenza possono concedere/autorizzare dati e contenuti della Serie A per sub-licenze.

Nel caso in cui venga autorizzato un contratto di licenza, il licenziatario deve accettare la piena responsabilità della gestione dei diritti dei dati, di cui i club e i dirigenti della Serie A non saranno ritenuti responsabili in caso di violazione dei termini.

Per quanto riguarda i pagamenti, al termine di eventuali accordi dovrà essere versato alla Lega un deposito cauzionale pari al 15% del canone totale. Seguono tre rate della quota annuale rimanente: il 40% entro il 1° luglio 2024, il 40% entro il 1° novembre 2024 e l’ultimo 30% entro il 1° marzo 2025. Questo lasso di tempo verrà ripetuto per ogni anno del contratto.

La Serie A fornisce ulteriori requisiti sul programma di pagamento del contratto relativo ai dati sulle scommesse, sugli oneri fiscali, sugli obblighi di rendicontazione e sull’uso di marchi, proprietà intellettuale e marchi a disposizione dei partner.

Sebbene ai titolari dei diritti sia consentito sfruttare le opportunità di sponsorizzazione e pubblicità, questa attività è soggetta a determinati parametri. In particolare, le aziende non possono utilizzare immagini di calciatori, dirigenti o dirigenti della Serie A, né loghi o emblemi ufficiali della lega.

Infine, i titolari di licenza che vinceranno dovranno anche aggiornare mensilmente la Serie A con i dettagli relativi ai primi 10 mercati che contribuiscono ai ricavi lordi di gioco (GGR), alle abitudini degli utenti autorizzati relative alle scommesse sia in-play che pre-partita e alla quota di mercato del campionato rispetto ad altre divisioni di massima serie nazionali. Prescrizione molto positiva ai fini della trasparenza e alla raccolta di dati affidabili sull’andamento della raccolta di gioco sulla serie A in campo internazionale (con la speranza che siano resi pubblici).

I diritti sui dati delle scommesse nazionali e internazionali sulla Serie A sono attualmente detenuti dalla società di tecnologia sportiva con sede a Londra Stats Perform, che si è assicurata i diritti per la prima volta nel 2021 con un accordo che copre non solo il campionato ma anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italia .

Per accedere al documento integrale (in inglese) cliccare qui

Pressgiochi