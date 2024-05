Le regole da osservare per giocare online

In Italia è sempre più diffusa l’abitudine di giocare online attraverso tablet, pc o smartphone ma non tutti sono al corrente dei requisiti che devono soddisfare le piattaforme di gioco

In Italia è sempre più diffusa l’abitudine di giocare online attraverso tablet, pc o smartphone ma non tutti sono al corrente dei requisiti che devono soddisfare le piattaforme di gioco online per essere considerate legali. Purtroppo, sul web sono presenti tante piattaforme illegali ed è giusto che l’utente impari a riconoscerle onde evitare di incappare in sgradite truffe o in problemi con la legge e con il fisco. Quali sono i casinò legali in Italia? Cosa dice la normativa? Ebbene, i siti casinò ed i bookmaker che sono considerati legali in Italia sono soltanto quelli autorizzati dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), di conseguenza giocando su siti sprovvisti di questa licenza si commette un illecito.

La legge italiana sul gioco online

Lo Stato non pone ostacoli alla pratica del gioco online ma si preoccupa di regolamentarlo vigilando sull’operato delle piattaforme di gioco online al fine di mettere al riparo l’utente da possibili frodi. Lo Stato si occupa altresì della corretta riscossione dei tributi provenienti da questo settore che grazie ai numeri in continua crescita è diventato un’importante risorsa economica per il Paese, basti pensare a quanta gente tenta la fortuna giocando quotidianamente alle lotterie storiche come il SuperEnalotto, (che ha recentemente ha raggiunto dopo diverso tempo la top 10 dei montepremi (jackpot poi vinto il 5 maggio scorso). La licenza ADM viene concessa alle società che hanno sede legale in territorio italiano. Per essere sicuri che una piattaforma sia provvista di autorizzazione bisogna verificare che sia presente sul sito il numero di concessione a 5 cifre associato alla licenza accompagnato dal logo dell’Agenzia. Sul sito devono inoltre essere ben visibili le indicazioni sul gioco responsabile e tutti i dati aziendali e fiscali della società. Un sito autorizzato ad operare su territorio italiano deve avere il dominio “.it”, in caso di dubbi è possibile la lista dei concessionari ADM presente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ulteriori requisiti di sicurezza

Un ulteriore indicatore di sicurezza è riportato sulla barra degli indirizzi che si trova in alto: se è presente la stringa “https” con accanto il simbolo del lucchetto vuole dire che il sito è sicuro. Il simbolo del lucchetto significa che il sito è protetto da connessione crittografata SSL, quindi lo scambio dei dati è protetto. Per legge sulle piattaforme di gioco online possono giocare soltanto i maggiorenni, tale condizione deve essere indicata in maniera chiara sui requisiti di registrazione e di accesso insieme alle norme di tutela della privacy. Sul sito devono inoltre essere indicati i sistemi previsti i pagamenti e i meccanismi che regolano le puntate.

PressGiochi