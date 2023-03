Le novità di ACME a Enada Primavera 2023: innovazione, multicanalità e omnicanalità per migliorare il modo di vivere il gioco

ACME, che da anni guida il mercato italiano dell’intrattenimento con un’offerta completa di prodotti che spazia da multigame in esclusiva a cabinet di ultima generazione, ancora una volta parteciperà all’immancabile appuntamento della kermesse riminese, presso lo stand n. 54 – Padiglione C1.

Anche quest’anno le esclusive TOP CLASS, schede multigioco che contemplano i titoli più performanti del mercato, saranno le vere protagoniste, sorprendendo clienti e gestori con meccaniche innovative e grafiche ingaggianti, sviluppate in partnership con le migliori software house nel panorama del gaming italiano.

Tra queste Novo Elsy, del Gruppo Novomatic con cui ACME ha realizzato già due schede di successo, la TOP 7 GOLD che contempla il gioco Dr. Scatter & Mr.Wild, titolo ispirato al celebre racconto di R.L. Stevenson e primo gioco realizzato dal Game Studio di Sisal PLAYNEXT, lanciato nella versione online a novembre 2022 su Sisal.it., e la TOP 7 STAR. Una nuova esclusiva, frutto dell’accordo tra Novo Elsy e ACME, è prevista entro la fine del 2023.

Complice del successo di ACME sono state, inoltre, le partnership con i più famosi brand e la proposta in esclusiva di titoli con i personaggi più amati ed apprezzati dal pubblico, come il cartoon Lupin III e il fumetto tutto italiano Diabolik, che lo scorso anno ha celebrato i 60 anni.

La multischeda Lupin III, con il gioco “Lupin III Colpo al Casinò”, disponibile anche su VLT e online su sisal.it, realizzata con Cristaltec, è stata record di vendite nel 2022 e la scheda Diabolik, in partnership con San Remo Games, esclusiva assoluta per ACME, sta riscuotendo una altrettanto eccellente risposta del pubblico.

“Negli ultimi anni – spiega Marco Bedendo, Amministratore di ACME Sisal Gaming e Gaming Managing Director di Sisal – abbiamo avviato una strategia di differenziazione del prodotto AWP che si fonda sul consolidamento di partnership strategiche per la realizzazione di schede in esclusiva, con il marchio TOP CLASS, che hanno dato vita a prodotti unici e distintivi nel mercato del gaming in Italia”.

“Motivo di orgoglio – continua Bedendo – a conferma della costante volontà dell’Azienda di perseguire una strategia innovativa ed ominicanale è il lancio di Dr. Scatter & Mr. Wild, primo gioco sviluppato dal Game Studio Sisal “Playnext” per il canale online, ed ora disponibile per il mercato AWP grazie alla partnership con Novo Elsy”

Sempre apprezzato e di grande gradimento è Smart, il cabinet di nuova generazione che ha rivoluzionato il mercato perché costruito sulle esigenze dei giocatori, degli esercenti e dei gestori.

Con un design pulito ed accattivante Smart offre soluzioni ergonomiche confortevoli per il giocatore e modelli innovativi fortemente caratterizzanti, tali da renderlo unico nel panorama del mondo AWP.

E ancora, in esclusiva a Enada fa il suo ingresso Easy Cash, il nuovo cambia-cambia di ACME, compatto e discreto, ideato per garantire la massima sicurezza e personalizzabile con i loghi e i colori desiderati.

PressGiochi