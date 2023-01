Lazio: nuove regole per le slot applicate ai Comma 7. Confesercenti chiede incontro alla Regione

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, la Federazione Confesercenti Amusement ha inviato oggi alla Direzione regionale Sviluppo economico e alla Direzione Inclusione sociale della Regione Lazio una richiesta di incontro in merito all’applicazione della circolare sulle nuove norme della legge regionale sul gioco n. 16 del 2022.

“L’Organizzazione, in qualità di associazione di rappresentanza delle aziende storiche dell’Amusement italiano, chiede a codesta spettabile Direzione un incontro urgente. Alla base dell’informativa citata vi è un equivoco di fondo: l’equiparazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro con quelli da intrattenimento (New Slot/VLT) rende inapplicabili e inique alcune misure e disposizioni regionali, soprattutto alla luce della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro sancita di recente dall’Agenzia accise, dogane e monopoli.

Per evitare la deriva di manifestazioni di dissenso, già all’orizzonte, da parte delle imprese rappresentate e confidando nel Vostro spirito collaborativo, restiamo in attesa di essere convocati nel più breve tempo possibile”.

PressGiochi