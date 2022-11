Lagrutta (Octavian) a PressGiochi: “Nasce Octavian Digital per prodotti e servizi sempre più omnichannel” – Video

“Octavian Digital è il nuovo brand del gruppo Octavian che nasce per creare sinergia tra tutti i prodotti del Gruppo.

Con Octavian digital proponiamo al mercato quattro assets fondamentali: i nostri giochi, la piattaforma, l’aggregatore, la licenza online.

Da tempo lavoriamo sull’online, ma ora l’azienda è pronta per distribuire direttamente tutta la propria linea per gli operatori dell’online. Oltre ai giochi c’è anche una parte tecnologica dell’azienda – Octavian Lab – che fornisce la piattaforma conto gioco e l’aggregatore. Abbiamo avuto un grande successo per essere riusciti a certificare per primi il nuovo protocollo scommesse con il cash out e l’handicap asiatico, permettendo ai nostri clienti di avere una posizione di vantaggio sul mercato. Anche l’aggregatore è molto richiesto e offre il meglio dell’offerta dei providers italiani e internazionali e aggiungiamo continuamente nuovi titoli.

Avendo una licenza possiamo anche fornire servizi per brand che intendano percorrere la strada del gaming online e proporre il proprio sito; possiamo fornire tutti i servizi di cui hanno bisogno per andare sul mercato velocemente, senza tempi di attesa e costi eccessivi”.

Lo afferma Marco Lagrutta, business development manager del Gruppo Octavian per quanto riguarda Octavian Digital, nuovissimo brand presentato questa settimana a Sigma Europe a Malta.

“La trasformazione che sta caratterizzando il Gruppo Octavian da leader del mercato retail all’online – spiega Lagrutta a PressGiochi – ci permette di fornire strategie di omnicanalità a tutti i nostri clienti perché essendo leader del retail e fornendo contestualmente gli stessi giochi sul canale online possiamo permettere agli operatori di fare strategie di marketing sui loro clienti degli shop per portarli online.

Octavian Digital si pone l’obiettivo di espandersi a livello internazionale: siamo qui a Sigma Malta per farci conoscere, creare brand awareness ma anche per cominciare a parlare concretamente con operatori e piattaforme operanti in altri mercati che in questi giorni hanno manifestato molto interesse nei nostri prodotti. In queste giornate a Malta abbiamo registrato un grande interesse sia da parte degli operatori nazionali che da parte del mercato internazionale”.

