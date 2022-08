La Villa virtuale di Love Island: engagement, acquisti in-game e nuove esperienze in Hotel Hideaway

Azerion, la piattaforma di intrattenimento digitale e media, ha annunciato i primi risultati della partnership con ITV Studios dove è stato creato nel mondo virtuale Hotel Hideaway uno spazio completamente brandizzato/customizzato per il popolare programma televisivo Love Island. Uno spazio di ritrovo all’interno del gioco che ha creato un coinvolgimento degli utenti superiore a quello di tutti gli altri spazi già presenti nel mondo virtuale dal suo lancio undici settimane fa. Dopo l’immediato successo della partnership, Azerion e ITV Studios continuano a proporre nuove esperienze ai giocatori e lanciano la prima serie di quiz mensili “World of Love Island”.

Nelle prime 15 ore di lancio della branded room, sono stati venduti 135.000 articoli virtuali. Dopo 30 giorni le vendite sono arrivate a 545.000 pezzi grazie ai cappellini blu e rosa che sono stati gli articoli più richiesti. Questo risultato ha superato le precedenti campagne condotte su Hotel Hideaway, che hanno visto una media di 75.000 articoli venduti nelle prime 15 ore e 360.000 dopo i primi 30 giorni. La branded room ha attirato 3 milioni di visite in 30 giorni, con una media di 46.000 visitatori giornalieri, che hanno trascorso in media 52 minuti totali nel periodo.

Con la stagione di Love Island che si è conclusa con la reunion nel Regno Unito domenica 7 agosto e con la stagione statunitense terminata il 28 agosto, Azerion, in collaborazione con ITV Studios, introdurrà nuove esperienze interattive e coinvolgenti per i suoi utenti.

Rivivere la magia di Love Island con il “World of Love Island Quiz” in Hotel Hideaway!

Azerion e ITV Studios sono lieti di annunciare la prima serie di quiz mensili “World of Love Island” all’interno di Hotel Hideaway in occasione della loro partnership globale. I giocatori possono ora raggiungere sulla spiaggia gli altri avatar della Villa di Love Island per testare le loro conoscenze attraverso filmati iconici dello show provenienti da tutto il mondo.

Con la nuova esperienza immersiva del quiz “World of Love Island”, i giocatori sono chiamati a rispondere a domande tipo: Cosa succede dopo? Di che colore erano i pantaloncini da bagno che indossava? Da quale Paese proviene questo isolano? Il gioco consente all’utente di salire virtualmente sulle pedane A, B o C finché non si accende la pedana con la risposta corretta. Con tre turni, ciascuno contenente cinque domande, trasmessi quattro volte al giorno (per coprire tutti i fusi orari), i giocatori non perderanno l’occasione di dimostrare chi è il più grande esperto di Love Island in circolazione; tutti i partecipanti riceveranno un’esclusiva spilla da sfoggiare nel gioco.

Kim Dingler, CCO, Global Entertainment at ITV Studios, comments: “Love Island ha una fanbase molto fedele e coinvolta; con l’arrivo dello show su Hotel Hideaway i giocatori si sentono attivamente coinvolti mentre sperimentano la vita di un isolano nella villa di Love Island”.

Jurriaan van Teunenbroek, VP Games and Content at Azerion, comments: “The Love Island experience in Hotel Hideaway has been such a great success, showcasing the many possibilities for brands to engage with consumers in an organic way. This partnership demonstrates the opportunities of in-game advertising and branding, capturing the attention of millions of actively engaged audiences and coupling it with a successful TV show to increase cross-marketing strategies.” “L’esperienza di Love Island all’interno dell’Hotel Hideaway ha riscosso un grande successo, mostrando le numerose possibilità per i brand di coinvolgere i consumatori in modo organico. Questa partnership dimostra le opportunità di in-game advertising e di branding, catturando l’attenzione di milioni di persone attivamente impegnate e abbinandola a uno show televisivo di successo per aumentare le strategie di cross-marketing”.

PressGiochi