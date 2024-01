La Slot Bill and Coin di Relax Gaming è in esclusiva mondiale solo su Starcasinò

Su StarCasinò arriva, in anteprima mondiale, il nuovo gioco Bill And Coin del provider internazionale Relax Gaming: solo per oggi la slot sarà in pre-esclusiva sul casinò online di Betsson Group, che si conferma leader del settore gaming online. Per questo motivo, gli altri mercati internazionali potranno disporre del nuovo titolo solo a partire dal 9 gennaio. Ma non è finita qui, perché l’esclusiva italiana di StarCasinò proseguirà fino al 24 gennaio e gli appassionati avranno l’opportunità di vivere in anteprima per oltre due settimane l’entusiasmante esperienza di gioco offerta dall’innovativa slot.

Bill And Coin è la più recente creazione di Relax Gaming, un gioco che promette una user experience coinvolgente e ricca di emozioni. Il titolo si distingue per le sue grafiche straordinarie, offrendo ai giocatori un viaggio immersivo attraverso un mondo ricco di colori vivaci e dettagli mozzafiato. La slot regala un gameplay dinamico grazie alle sue varie funzionalità, mentre i bonus e i simboli speciali contribuiscono a creare un’atmosfera innovativa. Sono previsti, inoltre, premi e livelli di gioco incredibili che aumentano ulteriormente l’emozione degli spin.

“Siamo orgogliosi di iniziare il nuovo anno con questa grande novità: Relax Gaming è uno dei provider più importanti a livello internazionale e, grazie a questo lancio esclusivo, si fortifica ulteriormente la nostra collaborazione. Nella slot Bill And Coin gli appassionati potranno esplorare un universo unico, in cui l’innovazione e la cura dei dettagli si fondono per creare un’esperienza di gioco straordinaria. Siamo inoltre fieri di poter offrire in anteprima italiana ai nostri utenti questo emozionante gioco e di esser stati scelti nuovamente per un’esclusiva mondiale da Relax Gaming, software house con cui stiamo consolidando una partnership ricca di successi e primati” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Siamo davvero entusiasti di offrire a StarCasinò il lancio esclusivo della slot Bill And Coin. Una volta che i giocatori avranno conosciuto i nuovi personaggi, siamo certi che si appassioneranno rapidamente a questo nuovo e affascinante titolo!” ha affermato Gianluca Crimaldi, Director of Italy di Relax Gaming.

PressGiochi