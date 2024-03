La Ruota della Fortuna di Starcasinò Sport: un momento di divertimento per i tifosi granata

Starcasinò Sport ha tenuto un evento indimenticabile per i tifosi del Torino, con la Ruota della Fortuna che ha fatto girare le emozioni granata alla Ferrini Lounge.

Nella suggestiva cornice dell’area Hospitality della Lounge Ferrini dello Stadio Olimpico Grande Torino, StarCasinò.Sport ha offerto un’esperienza unica ai tifosi granata: quella di giocare e girare la Ruota della Fortuna, un colorato gioco, diviso a sezioni, con in palio diversi premi. Le regole? Molto semplici: ogni spicchio rappresenta una domanda legata al mondo granata, che mette alla prova la conoscenza e la passione per il Torino. Sotto la direzione dell’influencer Lucrezia Maritano, i tifosi hanno cercato di collezionare punti rispondendo a quesiti di diversa difficoltà, come: “Dove si allena la Prima Squadra del Toro?” e “Quale giocatore in prima squadra è appassionato di musica e suona la chitarra?”, provando ad aggiudicarsi il Jackpot. Un fortunato spicchio, infatti, dava la possibilità di vincere il Golden Ticket, un biglietto speciale che permette l’accesso diretto alla caccia al tesoro che verrà organizzata presso il Torino Store.

Ogni tifoso, girando la ruota, ha avuto la possibilità di vincere gadget autografati ed esperienze firmate Starcasinò.Sport con i biglietti in hospitality, che permettono ai tifosi di vivere il calcio nel modo più coinvolgente possibile.

La passione per il Torino è stata palpabile in ogni momento dell’evento, gli intervistati hanno dimostrato di essere incredibilmente preparati e appassionati, mostrando la profonda dedizione che caratterizza la tifoseria granata.

PressGiochi