La partnership tra Novomatic Italia e la Rimini Marathon si conferma un successo

Quello tra NOVOMATIC Italia e la Rimini Marathon è ormai una partnership dal successo assicurato! L’evento sportivo, che ci vede main partner ormai da molti anni, oltre a costituire un appuntamento imprescindibile per tutti i runners dell’Emilia-Romagna, e non solo, è ormai entrato a far parte dell’agenda dei nostri collaboratori, che ogni anno hanno l’occasione di incontrarsi e godere di un weekend di divertimento e di sport in compagnia delle loro famiglie e dei tanti colleghi da tutta Italia. Siamo fieri di affermare che ieri, tra le migliaia di iscritti alla Rimini Marathon, c’erano oltre 300 partecipanti della grande squadra NOVOMATIC!

Il nostro impegno per le comunità locale, non si esaurisce con il sostegno alle iniziative del territorio, ma passa anche e soprattutto per il coinvolgimento attivo delle risorse del nostro Gruppo.

PressGiochi