La nuova dimensione del gaming: SKS365 presenta a Roma il flagship store della rete Planetwin365

Flessibilità, personalizzazione e digitalizzazione all’insegna dell’intrattenimento. Tre parole chiave che hanno guidato lo sviluppo del nuovo flagship store di Planetwin365, brand di giochi e scommesse del gruppo SKS365.

Mercoledì 17 maggio si è tenuto l’evento B2B di presentazione della sala, situata a Roma in via dell’Arco di Travertino 56, dedicato all’industria e ai partner del settore, in una location storica per l’intrattenimento della Capitale. Proprio qui, infatti, sorgeva la sala giochi Extraball, luogo di culto negli anni 90. Un punto di riferimento da cui è partita SKS365 per un completo restyling del locale che oggi, in oltre 300 metri quadri, mette a disposizione un’offerta completa e all’avanguardia di puro entertainment a 360 gradi, all’insegna del nuovo concept “In the Game”.

Innovazione tecnologica, automatizzazione e sicurezza caratterizzano l’hardware all’interno dello shop: 12 canali dedicati all’ippica, di cui 4 per le corse live e 8 per le quote. Un formato extralarge che permetterà di mostrare gli aggiornamenti in tempo reale degli analisti per tutta la durata delle corse ippiche. Tra i fiori all’occhiello dello shop anche il videowall da 136 pollici in HD, formato da 6 schermi a mosaico, con la possibilità di piazzare scommesse sportive e giocare ai Virtual Sports in piena autonomia grazie ai Betting Terminal posizionati vicino al videowall. Situati nell’apposita sala dedicata alle gaming machine, gli apparecchi Slot e Vlt. Infine, particolare attenzione all’automation: oltre ai classici sportelli, anche due casse automatiche di ultima generazione del fornitore Cashlogic per la gestione del denaro, ad assicurare maggiore sicurezza ed efficienza.

Il tutto a servizio di una vision – da qui “In the Game” – che mette il giocatore al centro dell’esperienza di gioco. La filosofia dello shop è infatti votata all’interattività e a fornire ai clienti un’esperienza personalizzata in base alle loro esigenze e perfettamente integrata con l’offerta digitale, in un’ottica sempre più omnichannel. L’ambizione di SKS365 diventa quella di portare a un livello successivo la semplice fruizione dei prodotti: la sala diventa un punto di ritrovo per l’intrattenimento, immersivo e multifunzionale, concepito per esaltare al massimo l’aspetto sociale del gioco e per vivere insieme la passione sportiva.