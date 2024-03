La Lituania progetta nuove regole per gli operatori del gioco

Il Ministero delle Finanze lituano ha affermato che intende presentare modifiche legislative che introdurranno più regole per gli operatori di gioco d’azzardo. Vilija Petronienė, consulente senior presso il dipartimento di

Il Ministero delle Finanze lituano ha affermato che intende presentare modifiche legislative che introdurranno più regole per gli operatori di gioco d’azzardo.

Vilija Petronienė, consulente senior presso il dipartimento di politica dei mercati finanziari del ministero, ha affermato che gli emendamenti richiedono nuove misure di gioco responsabile, compreso un maggiore monitoraggio dei giocatori che perdono ingenti somme. Petronienė ha affermato che gli emendamenti amplieranno anche i poteri di supervisione dell’autorità nazionale di vigilanza del gioco d’azzardo. Ieri ha detto alla Commissione parlamentare anticorruzione che il progetto di emendamento alla legge sul gioco d’azzardo del paese sarà presentato al governo questa settimana o la prossima.

Dopo l’approvazione del governo, saranno presentati al Parlamento nella sessione primaverile.

Nel frattempo, i parlamentari hanno proposto emendamenti per inasprire le restrizioni sulla pubblicità a partire dal 2025. Si dice che circa 50 parlamentari, principalmente del partito al governo Homeland Union, abbiano firmato un appello per vietare la sponsorizzazione del gioco d’azzardo di eventi pubblici, attività o persone fisiche o giuridiche. I nomi o i loghi dei marchi di gioco d’azzardo non potranno apparire negli impianti sportivi o sull’abbigliamento degli atleti.

PressGiochi