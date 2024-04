UK, la Gambling Commission lancia la sua nuova strategia sul gioco per il 2024-27

La Gambling Commission presenta una nuova strategia aziendale triennale denominata “La regolamentazione del gioco d’azzardo nell’era digitale”. La strategia sottolinea l’impegno della Commissione a dare seguito alle decisioni stabilite nel Libro bianco del governo High Stakes – Riforma del gioco d’azzardo per l’era digitale.

La Commissione assumerà una serie di impegni nelle seguenti aree di interesse strategico:

utilizzare dati e analisi per rendere la regolamentazione del gioco d’azzardo più efficace

potenziare le funzioni operative principali

stabilire requisiti chiari e basati su prove per i licenziatari

essere proattivi e affrontare i problemi il prima possibile

regolamentare una lotteria nazionale di successo.

Il rispetto di questi impegni garantirà un lavoro migliore per un gioco piu’ sicuro, privo di criminalità a vantaggio dei consumatori, del pubblico più ampio e dei licenziatari.

Il presidente della Commissione Marcus Boyle ha dichiarato: “La nostra nuova strategia triennale “Regolamentazione del gioco d’azzardo nell’era digitale” stabilisce come realizzeremo le riforme stabilite nel Libro bianco del governo sul gioco d’azzardo e regoleremo con successo la lotteria nazionale con un nuovo licenziatario”.

“Stiamo inoltre definendo un programma ambizioso per migliorare l’efficacia della nostra regolamentazione. Un nuovo hub di innovazione dei dati favorirà un uso più intelligente dei dati. Aumenteremo la trasparenza del nostro lavoro per elevare gli standard nel settore del gioco d’azzardo e saremo creativi nel contrastare coloro che cercano di operare illegalmente”.

“Voglio un mercato del gioco d’azzardo giusto, sicuro e privo di criminalità in cui i consumatori e gli interessi del pubblico più ampio siano protetti. Questa strategia migliorerà la regolamentazione del gioco d’azzardo e ci avvicinerà a quella visione”.

Andrew Rhodes, CEO della Commissione, ha dichiarato: “Sono orgoglioso dei progressi compiuti dalla Commissione negli ultimi anni. Abbiamo affrontato alcune delle questioni critiche che devono affrontare operatori e consumatori, ma il prossimo ciclo comporterà la realizzazione di alcune delle decisioni chiave che noi e il governo abbiamo preso. Il nostro obiettivo è quello di essere la voce autorevole su prove e dati, per contrastare la disinformazione, approfondire i fatti e contribuire a ottenere risultati migliori per il pubblico. Il nostro sondaggio sul gioco d’azzardo per la Gran Bretagna è un esempio di come miriamo ad accogliere nuovi dati e informazioni”.

“È fondamentale mantenere standard elevati per i consumatori di gioco d’azzardo, collaborando con l’industria per risolvere i problemi il prima possibile. Continueremo a lavorare oltre confine per affrontare problemi comuni come il gioco d’azzardo illegale e per apprendere e condividere le migliori pratiche normative”.

PressGiochi