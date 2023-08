Kate Nicholls OBE parteciperà alla bacta Convention del 2023

Kate Nicholls OBE, CEO di UKHospitality e una delle voci più rispettate e influenti del settore, parteciperà alla bacta Convention di quest’anno (mercoledì 22 novembre, County Hall, Londra). Kate Nicholls si unirà a una schiera di importanti figure politiche e dell’industria che comprende il ministro britannico responsabile del gioco d’azzardo, l’on. Stuart Andrew MP, il ministro ombra, Alex Davies-Jones MP, Andrew Rhodes della Gambling Commission, Michael Dugher della Betting and Gaming Council, Miles Baron dell’Associazione Bingo e rappresentanti della Banca d’Inghilterra che condivideranno le ultime tendenze che influiscono sui pagamenti, compreso ciò che la Banca sta facendo per proteggere l’accesso al contante.

Il CEO di Bacta, John White, che sta curando la Convention, ritiene che la formazione dei relatori rifletta la reputazione di cui gode l’associazione di categoria del Regno Unito e i suoi membri che sono i principali sostenitori delle economie e delle comunità delle strade principali e della costa.

Ha dichiarato: “Abbiamo puntato molto in alto nei nostri sforzi per riunire le voci chiave provenienti dall’interno e dall’esterno del settore e sono lieto della risposta che abbiamo avuto. Kate Nicholls OBE, la nostra ultima relatrice confermata, ha svolto un ruolo fondamentale durante i giorni più bui del lockdown, quando ha portato le argomentazioni del settore dell’ospitalità al cuore del governo. Sarà affascinante ascoltare il suo punto di vista su quel periodo, di quale aiuto crede abbia bisogno il settore da parte dei futuri governi e come le imprese ricettive terrestri possano contribuire alla ripresa economica del Regno Unito”.

“La bacta Convention è in parte scambio di informazioni, in parte dibattito e in parte ispirazione e sono fiducioso che i nostri illustri relatori soddisferanno tutte queste esigenze”.

PressGiochi