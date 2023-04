Kambi Group plc concorda l’estensione della partnership a lungo termine per le scommesse sportive con Corredor Empresarial S.A.

Operatore del marchio leader BetPlay per continuare a sfruttare le scommesse sportive complete di Kambi mentre si prepara ad espandersi in tutta l’America Latina.

Kambi Group plc, il partner di scommesse sportive di fiducia al mondo, e Corredor Empresarial S.A., l’operatore di scommesse e giochi regolamentato numero uno in Colombia, hanno concordato un’estensione della partnership di scommesse sportive a lungo termine.

L’accordo è il secondo rinnovo della partnership di successo siglata per la prima volta nel 2017, che ha visto il marchio BetPlay dell’operatore diventare il chiaro leader di mercato nel mercato delle scommesse sportive con licenza in Colombia.

Dalla sua regolamentazione nel 2017, la Colombia è diventata un mercato chiave per Kambi con BetPlay che sfrutta con successo la tecnologia e i servizi migliori di Kambi, incluso il suo pluripremiato prodotto Bet Builder.

Come parte del rinnovo del contratto, Kambi continuerà ad alimentare il bookmaker BetPlay in Colombia e a supportarne il lancio in altri mercati in tutta l’America Latina, in linea con la strategia di espansione a lungo termine dell’operatore.

Kristian Nylén, amministratore delegato e co-fondatore di Kambi, ha dichiarato: “Siamo lieti di concordare un’estensione a lungo termine della nostra partnership di successo con Corredor Empresarial, fornendo ai suoi clienti intrattenimento per le scommesse di nuova generazione. Il mercato latinoamericano continua a mantenere grandi promesse per Kambi e non vediamo l’ora di aiutare Corredor Empresarial mentre si espande in tutta la regione con le scommesse sportive complete all’avanguardia di Kambi”.

German Segura, CEO di Corredor Empresarial S.A., ha dichiarato: “Questo è un momento entusiasmante per Corredor Empresarial e questa estensione della partnership segna un’importante pietra miliare strategica per l’azienda mentre ci espandiamo in tutta l’America Latina. Kambi è un leader comprovato nella fornitura di tecnologia e servizi per le scommesse sportive e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre realizziamo i nostri ambiziosi piani di crescita”.

PressGiochi