iSoftBet: un anno straordinario sul mercato italiano

iSoftBet, uno dei principali fornitori di contenuti di casinò online, ha vissuto il suo anno migliore sul mercato italiano, incluso il lancio della slot di maggior successo di sempre.

Durante lo scorso anno iSoftBet ha inanellato una serie di successi tra cui il lancio della prima promozione di network sul mercato Italiano per celebrare il novo gioco a tema Halloween: ‘Ghost ‘n’ Gold’, Il lancio del titolo di maggior successo (non solo) in Italia ovvero Aztec Gold Megaways ™ e la firma di due importanti accordi commerciali con operatori di primo livello quali Betflag e LeoVegas.it.

Il successo di iSoftBet lo si deve alla propria visone strategica e all’investimento in risorse dedicate al mercato Italiano. E’ importante menzionare il succession trainante di tre giochi lanciati recentemente quali: Aztec Gold Megaways ™, Vegas High Roller e Hot Spin Deluxe. Ogni titolo offre un’esperienza unica, con caratteristiche innovative e bonus round emozionanti che offrono ai giocatori un numero elevato di combinazioni vincenti.

iSoftBet è in un’ottima posizione per trarre profitto dal suo straordinario successo nel mercato italiano, e dai numerosi progetti attualmente in cantiere. La società e’ in rapida crescita, basti pensare che da Gennaio 2019 a Marzo 2020 ha realizzato 12 record mensili relativamente a tutte queste metriche: totale scommesse, guadagno e numero di giocatori attivi. iSoftBet ha recentemente rilasciato una serie di nuove funzionalità, tra cui: Bonus Chance, MEGABOARD e Ultraspin, che offrono un’esperienza unica agli appassionati di slot. Inoltre, nei prossimi mesi e’ previsto il lancio di sei nuovi titoli Megaways ™, tra cui la più recente: Majestic Megaways ™.

Michael Probert, Chief Commercial Officer di iSoftBet, ha dichiarato: “L’ultimo anno ha visto un successo esponenziale sul mercato Italiano, la crescita e’ stata davvero stellare.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti con i nostri giochi, ringrazioamo i nostri clienti che hanno risposto in maniera eccellente fino a renderci uno dei provider di casino’ piu’ richiesti sul mercato Italiano.

“La nostra tabella di marcia 2020 è molto entusiasmante e non vediamo l’ora di condividere i nostri nuovi sviluppi con i partner italiani.”

Ricordiamo anche che iSoftBet è leader nel compliance avendo ricevuto la certificazione per propri giochi su ben 17 mercati regolamentati, offrendo il proprio portfolio ai migliori operatori su scala mondiale.

