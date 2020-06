INTRALOT nomina Byron Broothe come Amministratore delegato di INTRALOT Inc.

INTRALOT S.A. è lieta di annunciare che il Consiglio di amministrazione della sua controllata americana, ha nominato Byron Boothe Amministratore delegato. Assumerà la leadership quotidiana di INTRALOT, Inc. e continuerà a servire come membro del Consiglio di amministrazione. Boothe, un veterano dell’industria della lotteria, ricopre l’incarico di Amministratore delegato ad interim della Società dal 2019. Ha anche ricoperto il ruolo di Vice President Government Relations da quando è entrato a far parte della Società nel marzo 2007. Tom Miller, il presidente Consiglio di amministrazione di INTRALOT, Inc. ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che il nostro team ha realizzato insieme in questo ultimo anno. Abbiamo compiuto progressi significativi verso le nostre massime priorità aziendali e solo negli ultimi due mesi abbiamo lanciato la nostra soluzione di scommesse sportive nel Montana e Washington, DC. Il Board e io siamo fiduciosi che Byron sia la persona giusta per sfruttare questo slancio. È un leader con una significativa esperienza nelle lotterie, operando in modo efficiente su scala e offrendo valore ai nostri azionisti”.

Chris Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT ha dichiarato: “Byron è stato determinante nel supportare INTRALOT, Inc. e le operazioni negli Stati Uniti per più di tredici anni. Vorrei congratularmi con lui per essersi unito al nostro team dirigenziale ed esecutivo e non vedo l’ora di lavorare con lui nell’attuare la nostra strategia di crescita negli Stati Uniti”.

Byron Boothe, CEO di INTRALOT, Inc ha dichiarato: “Vorrei ringraziare INTRALOT e il CdA per l’opportunità. Abbiamo un team di eccezionale talento che si concentra su azioni decisive per trasformare il business, continuando a innovare il nostro prodotto in modi nuovi e diversi e sbloccando opportunità di crescita future. È un onore essere scelto per guidare questa squadra eccezionale ”.

