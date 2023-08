India: il governo mette al bando tutta la pubblicità sul gioco d’azzardo

Il Ministero dell’informazione e della radiodiffusione in India ha pubblicato un documento consultivo, richiedendo che tutta la pubblicità di prodotti di gioco d’azzardo cessi immediatamente su tutte le piattaforme.

Nel documento consultivo sono state elencati cinque canali principali, ovvero giornali, canali televisivi, organi di stampa online, società di pubblicità online e piattaforme di social media.

Kshitij Aggarwal, vicedirettore del Ministero dei media digitali, ha spiegato nella dichiarazione: “Gli avvisi sopra menzionati affermano chiaramente che le scommesse e il gioco d’azzardo sono un’attività illegale e quindi la pubblicità/promozione di tali attività direttamente o indirettamente su una qualsiasi delle piattaforme mediatiche violano varie norme, anche ai sensi del Consumer Protection Act, 2019, il Press Council Act 1978, ecc.”.

Va notato che recentemente il governo centrale ha intrapreso azioni contro una rete di agenti che avevano raccolto ingenti somme di denaro dagli utenti di app di gioco d’azzardo e successivamente avevano incanalato i fondi fuori dall’India. A questo proposito, va osservato che la pubblicità di piattaforme di gioco d’azzardo o di scommesse non solo comporta un rischio finanziario e socioeconomico significativo per i consumatori, in particolare giovani e bambini, ma è anche collegata a reti di riciclaggio di denaro, minacciando così la sicurezza finanziaria dei consumatori.

L’avviso spiega che il Governo ha registrato un notevole aumento della pubblicità attorno ai principali eventi sportivi, come i tornei di cricket. Con l’avvicinarsi di una serie di importanti tornei internazionali di cricket, il Ministero ha rilasciato questo avviso come promemoria per le organizzazioni, sottolineando che “il governo sarebbe costretto a intraprendere azioni appropriate ai sensi dei vari statuti” se venissero mostrati ulteriori annunci pubblicitari.

Questo annuncio arriva solo una settimana dopo che il governo del Maharashtra, uno degli stati più grandi dell’India, ha abrogato la legge sul controllo e la tassazione dei casinò del 1976 e ha effettivamente vietato i casinò nella regione.

