Il nuovo Re Mida Gold di Octavian in anteprima ad Enada 2024

Dal 12 al 14 marzo, l’industria del gaming convergerà a Rimini per Enada, punto di incontro privilegiato per i professionisti del settore. Tra i partecipanti, Octavian Gaming si distingue, confermando la sua presenza con l’introduzione di una nuova collezione di multigame.

L’azienda, prima in Italia nel lancio di una linea di multigioco composta da 10 giochi, ha saputo combinare innovazione tecnologica e meccaniche di gioco all’avanguardia, elevando il proprio posizionamento sul mercato.

Durante la manifestazione, Octavian Gaming presenterà in anteprima due nuove aggiunte alla sua gamma di 10 giochi, Gigaset Titan e Gigaset Solar che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta dell’azienda, rendendola una delle più competitive nel segmento AWP italiano.

I nuovi multigame Octavian non solo promettono una esperienza di gioco unica ma offrono anche vantaggi significativi agli operatori. Infatti, grazie alla loro compatibilità con hardware già in uso, come i sistemi Dreamset e le schede MAX-2, è possibile effettuare aggiornamenti efficaci senza necessità di nuovi investimenti in dispositivi.

Gigaset Titan e Gigaset Solar combinano alcuni dei titoli di maggior successo creati da Octavian con intriganti novità. Tra queste si distingue Re Mida Gold, una rivisitazione in chiave moderna del loro gioco più apprezzato. Un remake che offre una grafica visivamente più accattivante e funzionalità avanzate, senza tuttavia compromettere l’estetica originale che ha da sempre conquistato il cuore dei giocatori.

Il team Octavian invita professionisti e appassionati del gaming presso il loro spazio espositivo ad Enada, Padiglione C1 – Stand 169, per scoprire la loro gamma di giochi omnichannel, disponibili sia per i canali terrestri che per il mondo online.

