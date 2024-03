Il mercato del gioco che sarà: un nuovo numero di PressGiochi MAG è online e in distribuzione

Come sta andando avanti l’iter del decreto di riordino del gioco a distanza? Cosa accadrà al mercato se verrà confermata l’impostazione scelta dal Governo Meloni lo scorso 19 dicembre? Quali

Come sta andando avanti l’iter del decreto di riordino del gioco a distanza? Cosa accadrà al mercato se verrà confermata l’impostazione scelta dal Governo Meloni lo scorso 19 dicembre? Quali aziende potranno accedere al bando e quali possibilità hanno le piccole e medie imprese per partecipare? E ancora: come verrà visto domani il mercato italiano del gioco online dagli operatori esteri?

Tantissime domande e ancora altre alle quali rispondere in questi mesi di discussione e alle quali proviamo a dare delle risposte grazie al contributo dei numerosi esperti coinvolti nella redazione di questo nuovo numero di PressGiochi MAG da oggi online e in distribuzione.

Ovviamente non parliamo solo di gioco online e di riordino del settore ma guardiamo anche alle nuove sfide fornite al mercato dall’innovazione tecnologica e dall’utilizzo dell’Intelligenza artificiale, ad esempio.

Tanti approfondimenti da scoprire, sulle mode del momento in materia di betting, su questioni giudiziarie, economico finanziarie, culturali…

