Dopo anni di attesa da parte di Istituzioni e operatori del settore, è finalmente in corso il Riordino del comparto del gioco pubblico nella sua interezza, previsto nella Delega Fiscale di luglio 2023. In questo contesto si inserisce perfettamente il libro di Geronimo Cardia, avvocato Cassazionista, dottore commercialista e presidente di ACADI (Associazione dei concessionari del gioco pubblico), dal titolo: “Il gioco pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”, pubblicato da Giappichelli e in libreria da oggi.

“In questo momento così delicato in cui regolare in un modo o in un altro le diverse questioni significa incidere non solo sugli interessi privati degli operatori ma ancor prima sugli interessi pubblici, il volume fornisce gli strumenti necessari per affrontare consapevolmente la stagione del riordino del comparto tutt’ora in corso”, dichiara Geronimo Cardia, già autore nel 2016 di un primo volume dal titolo “La Questione Territoriale – Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”.

“In queste pagine ho presentato il quadro dei principi di distribuzione del gioco pubblico, affrontato l’impatto nel tempo della normativa regionale e comunale sull’ordinamento giuridico nazionale e messo in luce evoluzioni, cortocircuiti istituzionali e possibili soluzioni per evitare la paralisi delle gare pubbliche per le concessioni in scadenza. In primo piano ci sono gli interessi pubblici che presuppongono l’esistenza ordinata ed efficace del comparto: tutela dell’utente, legalità, gettito erariale, impresa e occupazione, senza dimenticare equilibrio tra concessioni, stabilità di sistema”, conclude Cardia.