Il 17 dicembre, la prima Giornata Nazionale dell’Esport

Per la prima volta in Italia, il prossimo 17 dicembre 2022 si celebrerà la Giornata Nazionale dell’Esport. Fortemente promossa da ProGaming Italia, coinvolgerà i più importanti protagonisti dello sport elettronico nel nostro Paese: player, coach, team, associazioni, publisher e tournament organizer.

Abbattendo ogni barriera, fisica o sociale, questa iniziativa nasce per consentire a chiunque di partecipare a un momento di confronto e di approfondimento su temi legati all’andamento e allo sviluppo di questo settore in forte crescita. “Crediamo nei valori dell’Esport e li trasmettiamo in ogni evento che organizziamo”, afferma, ripreso da Adnkronos, Daniel Schmidhofer, fondatore e CEO di ProGaming Italia. “Aumentare la consapevolezza a livello istituzionale di quanto il settore Esportivo sia e possa essere un abilitatore di valori forti come accessibilità, socialità e inclusività, è l’obiettivo di più ampio raggio della Giornata Nazionale dell’Esport. Chiunque sia coinvolto nello sport elettronico ha e sente con forza la responsabilità di trasmettere tali valori alle nuove generazioni” aggiunge.

La giornata nazionale dell’esport si svilupperà nella virtual arena di Twich dove si alterneranno talk e sfide con ospiti di fama nazionale e non solo. L’obiettivo è quello di avvicinare non solo i player, ma anche i curiosi, agli sport elettronici che, ricordiamo, hanno gli stessi valori del gioco tradizionale, ovvero socialità, aggregazione e divertimento.

La giornata del 17 dicembre sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle questioni normative e per comprendere gli sviluppi degli sport elettronici a livello giuridico ed economico. Quello dei videogame e degli esport, infatti, è un settore in forte crescita che continuerà a cambiare l’approccio al mondo del gioco. Per questo bisogna essere pronti ad accogliere e affrontare le sfide del progresso tecnologico sempre nel solco della responsabilità e legalità.

PressGiochi