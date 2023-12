IGT riconosciuta come Top Employer negli Stati Uniti e in Canada

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di essere stata recentemente riconosciuta come Top Employer negli Stati Uniti e in Canada dal Top Employers Institute, un’autorità globale nel riconoscere l’eccellenza

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di essere stata recentemente riconosciuta come Top Employer negli Stati Uniti e in Canada dal Top Employers Institute, un’autorità globale nel riconoscere l’eccellenza nelle pratiche relative alle persone. Questo annuncio fa seguito alla notizia che IGT Italia ha ottenuto il riconoscimento Top Employer all’inizio di quest’anno. Il Top Employers Institute ha inoltre certificato in modo indipendente che IGT è un datore di lavoro preferito, unendosi a oltre 2.100 organizzazioni in più di 120 paesi.

“Ottenere il riconoscimento di Top Employer negli Stati Uniti, in Canada e in Italia è un risultato significativo per IGT, poiché oltre il 70% della forza lavoro dell’azienda risiede in questi tre paesi”, ha affermato Dorothy Costa, Vicepresidente senior di IGT, People & Transformation. “Il Top Employers Institute fornisce dati di benchmarking significativi che aiuteranno IGT a promuovere il miglioramento continuo e a fornire un ambiente di lavoro in cui la crescita professionale, l’inclusione e la comunicazione sono fondamentali.”

Per ottenere questo risultato, IGT ha seguito un rigoroso processo di candidatura e ha fornito risposte dettagliate a più di 225 domande relative alla strategia aziendale relativa alle persone, che include il suo impegno per la sostenibilità, la diversità e l’inclusione e le operazioni etiche. Il processo di candidatura ha riguardato anche i risultati ottenuti da IGT nella digitalizzazione, nell’acquisizione di talenti, nello sviluppo professionale e della leadership, nel benessere e nella gestione delle prestazioni.

