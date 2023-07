IGT pubblica il report di sostenibilità 2022 e lo dedica alla memoria di Fabio Cairoli

IGT annuncia la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2022 per l’Italia.

L’Azienda desidera dedicare il Report di Sostenibilità alla memoria del CEO di IGT Global Lottery Fabio Cairoli, recentemente scomparso, a testimonianza della sua straordinaria dedizione verso le iniziative di sostenibilità globale di IGT.

Il documento delinea in maniera trasparente le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) dell’Azienda e racconta l’impegno nella creazione di valore nei territori e nelle comunitàche ospitano il suo business.

A partire dal 2023, con l’obiettivo di guidare ciascuna attività in modo responsabile attraverso uno sforzo coordinato nella comunicazione di iniziative e progetti condotti a livello nazionale e internazionale, il Gruppo IGT ha lavorato allo sviluppo di un nuovo approccio alla base del processo di crescita, denominato Sustainable Play.

IGT basa la propria strategia di sviluppo sostenibile su quattro priorità: la valorizzazione e protezione delle persone; la promozione della responsabilità; il supporto alla comunità; la sostenibilità lungo la catena del valore.

La valorizzazione e protezione delle persone:

IGT in Italia, nell’ambito del proprio impegno verso la costruzione di una cultura e una consapevolezza rispetto ai temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione, sostiene, tra gli altri, progetti che supportano la Gender Equality e il miglioramento della qualità della vita lavorativa delle persone diversamente abili, costruendo un ambiente professionale che garantisca piena partecipazione. Con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza fisica e mentale di tutte le persone sul posto di lavoro, IGT promuove un adeguato equilibrio vita personale-professionale, adottando modalità di lavoro sempre più innovative ed efficienti e considerando la flessibilità una componente essenziale.

Nel corso del 2022, l’Azienda ha completato le procedure per ottenere la prestigiosa certificazione Top Employers Italia 2023;il riconoscimento premia l’eccellenza delle condizioni di lavoro create per i propri dipendenti dall’Azienda, gli elevati standard di gestione delle Risorse Umane e la conduzione di politiche interne volte a favorire il benessere delle persone.

La promozione della responsabilità:

Etica e integrità sono i presupposti sui quali IGT imposta le proprie attività. Garantendo la correttezza delle operazioni con procedure costantemente aggiornate, l’Azienda governa in modo etico e responsabile il rapporto tra innovazione e protezione dei dati e applica misure di prevenzione e protezione con la migliore tecnologia esistente.

Il programma di Gioco Responsabile continua ad avere un ruolo di primo piano nella strategia di sostenibilità dell’Azienda, costantemente impegnata nella promozione di un ambiente di gioco consapevole.

Le numerose certificazioni di qualità (ISO 27001; World Lottery Association (WLA); SGAD) ottenute da IGT attestano l’appropriatezza di tutte le procedure aziendali e dei servizi agli stakeholder, assicurandone il continuo miglioramento.

Il supporto alla comunità:

IGT in Italia supporta le comunità in cui opera attraverso programmi che si allineano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali programmi sono progettati e condotti in modo da promuovere lo sviluppo delle comunità e creare valore per il territorio.

Formazione dei giovani e promozione di percorsi volti a facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, inclusione sociale,innovazione tecnologica, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e rinnovamento degli spazi del tessuto urbanorappresentano i cardini dell’impegno aziendale verso la comunità.

Nel 2022, IGT in Italia ha proseguito il percorso di valutazione dell’impatto sociale generato da alcuni dei suoi progetti più importanti, tra i quali “High Tech High School (HTHS)”, finalizzato alla promozione di nuovi talenti high tech, e “Compiti@casa”, iniziativa che coinvolge studenti universitari nel supporto all’apprendimento di ragazze e ragazzi delle scuole medie.

Nel 2022, il sostegno di IGT ha inoltre reso possibile la realizzazione e apertura del Casilino Sky Park, uno dei parchi sopraelevati più grandi d’Europa. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana che coniuga socialità, sport, arte e cultura nel rispetto della sostenibilità ambientale.

L’impegno verso la comunità si sostanzia anche grazie alle iniziative di volontariato intraprese dai dipendenti. L’azienda incoraggia il sostegno e il supporto ad organizzazioni no profit locali grazie a diversi programmi attivi che consentono ad ognuno di concretizzare il proprio impegno verso la comunità in linea conle proprie inclinazioni e sensibilità.

La sostenibilità lungo la catena del valore:

Grazie a una costante relazione con la rete di vendita e con i clienti, IGT in Italia è in grado di concepire idee sempre innovative sui prodotti e di erogare servizi di assistenza tempestivi attraverso diversi canali. Inoltre, l’Azienda garantisce che i propri fornitori soddisfino elevati standard economici, etici e ambientali come indicato nel Codice di condotta dei fornitori. Il contrasto al cambiamento climatico rappresenta uno dei pilastri chiave della visione di crescita di IGT. Per questo, nel 2022, l’Azienda si è impegnata a utilizzare nelle proprie sedi italiane solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e certificata da Garanzia di Origine, annullando le emissioni CO2 legate all’approvvigionamento di elettricità.

Nel processo di miglioramento dei sistemi di gestione dei propri servizi e di contenimento del proprio impatto ambientale, IGT in Italia ha introdotto l’uso di carta certificata FSC® per gli scontrini dei giochi del Lotto e i biglietti Gratta e Vinci. Il marchio FSC, infatti, sui nostri prodotti indica che la carta con cui sono realizzati proviene da una filiera responsabile e rispettosa delle risorse forestali, promuovendo così una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.

Questo impegno si concretizza anche grazie ad una compagna di comunicazione dedicata a giocatori e rivenditori presso i punti vendita con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi improntati sul corretto smaltimento della carta e sull’importanza della sua riciclabilità.

Il Report di Sostenibilità 2022 è consultabile online: https://www.igt.it/sostenibilita/rapporto-di-sostenibilita

Pressgiochi