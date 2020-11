IGT promuove l’innovazione della lotteria in Polonia con un contratto di sette anni con Totalizator Sportowy

International Game Technology ha annunciato oggi che IGT Poland, IGT Global Solutions Corporation e IGT Global Services Limited , hanno firmato un contratto a lungo termine con Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (“Totalizator Sportowy” o “Lottery”), operatore della lotteria nazionale della Polonia e membro della World Lottery Association, per fornire prodotti e servizi tecnologici attraverso un sistema centrale della lotteria aggiornato, terminali di lotteria di nuova generazione, distributori automatici di lotterie, una piattaforma di lotterie digitale e servizi associati.

“Grazie alle innovazioni di IGT, saremo in grado di soddisfare e superare i nostri obiettivi di vendita omnicanale sostituendo la nostra tecnologia legacy con le soluzioni all’avanguardia di IGT, migliorando i processi di agenti e partner commerciali e migliorando i servizi per i giocatori nei punti LOTTO di vendita “, ha detto Olgierd Cieślik, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Totalizator Sportowy. “Questi significativi aggiornamenti alle nostre attrezzature di vendita rappresentano il nostro più grande investimento nell’attività chiave della Società, che è la vendita di giochi numerici e gratta e vinci. Le soluzioni avanzate di IGT consentiranno una maggiore affidabilità e connettività ai punti vendita delle lotterie e forniranno loro strumenti moderni come display multimediali in grado di presentare ai clienti contenuti educativi o di marketing “.

