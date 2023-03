IGT: firmato accordo con Graton Resort & Casino per consentire il gioco senza contanti

International Game Technology PLC ha annunciato di aver firmato un accordo pluriennale con Graton Resort & Casino a Rohnert Park, in California, per consentire il gioco senza contanti tramite le pluripremiate soluzioni Resort Wallet™ e IGTPay™. Come moduli del sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE™, Resort Wallet e IGTPay costituiscono l’unica soluzione cashless chiavi in mano completamente integrata nel settore del gioco e offriranno agli ospiti di Graton più scelta, comodità e sicurezza per finanziare il loro gioco alle oltre 3.000 slot machine della proprietà.

“Essendo una delle principali destinazioni di gioco della California settentrionale, Graton Resort & Casino è orgoglioso di offrire ai nostri giocatori tecnologie all’avanguardia che rafforzano l’esperienza degli ospiti e introducono maggiore scelta e convenienza”, ha dichiarato Brian Green, Vicepresidente/Assistant General di Graton Resort & Casino Manager. “Le comprovate tecnologie cashless Resort Wallet e IGTPay di IGT ci consentiranno di promuovere nuove efficienze operative e ottimizzare le entrate, offrendo ai nostri clienti un’opzione di portafoglio elettronico mobile all’avanguardia che offre una varietà di vantaggi”.

“Il commercio senza contanti è la via del futuro in tutti i settori di attività e stiamo scoprendo che i giocatori di slot che adottano le tecnologie di casinò senza contanti di IGT lo stanno prontamente abbracciando e segnalando un’elevata soddisfazione per l’esperienza”, ha affermato Ryan Reddy, IGT SVP Global Video Poker, VLT , Sistemi e Pagamenti. “Non vediamo l’ora di aiutare Graton Resort & Casino a massimizzare la comodità e la sicurezza dei giocatori, accelerare la crescita e differenziare l’esperienza degli ospiti attraverso il Resort Wallet di IGT e le tecnologie di gioco cashless IGTPay”.

Con Resort Wallet e IGTPay, Graton può offrire ai suoi membri del club fedeltà Graton Rewards la possibilità di creare un conto di scommessa senza contanti e quindi finanziare tale conto dal proprio dispositivo mobile utilizzando una serie di fonti come conti personali e conti di credito. Per applicare i fondi disponibili a una sessione di gioco di slot, un giocatore tocca semplicemente lo smartphone sul lettore di carte del gioco e tramite la tecnologia Bluetooth, il saldo del giocatore e i premi fedeltà si popolano istantaneamente sullo schermo del servizio del gioco tramite la tecnologia M5 di IGT. Al termine di una sessione di gioco, il giocatore può trasferire i fondi rimanenti su un conto personale o tenerli nel proprio Conto scommesse senza contanti per giocate future. Inoltre, le tecnologie IGT si integreranno completamente con l’offerta Marker Trax di Graton, una soluzione di marcatura digitale ampiamente utilizzata.

Resort Wallet e IGTPay di IGT sono stati nominati “Product Innovation of the Year” ai Global Gaming Awards 2021 di Las Vegas e la società è stata nominata “Technology Provider of the Year” agli International Gaming Awards 2021 per la sua leadership come fornitore di sistemi.

PressGiochi