IGT firma un contratto quinquennale con la Atlantic Lottery per il Canada

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un contratto quinquennale con la Atlantic Lottery Corporation (“Atlantic Lottery”), per implementare funzionalità ad alte prestazioni e nuovi entusiasmanti giochi per i giocatori del Canada Atlantico. Come parte dell’accordo, IGT distribuirà il suo avanzato server di gioco remoto (RGS) basato su cloud e almeno 16 giochi istantanei digitali ogni anno. Il contratto durerà fino ad aprile 2029 e prevede cinque opzioni di estensione di un anno.

“Essendo il più grande mercato istantaneo digitale in Canada, Atlantic Lottery è lieta di collaborare con IGT e offrire ai nostri giocatori giochi istantanei digitali dinamici dal portafoglio completo di contenuti di IGT”, ha affermato Robert LaLonde, direttore iGaming di Atlantic Lottery Corporation. “Inoltre, la scalabilità dell’RGS basato su cloud di IGT ci consentirà di modificare la nostra libreria di istantanei digitali in tempo reale, fornire ai nostri giocatori le migliori esperienze della categoria e migliorare continuamente la nostra offerta di iGaming.”

“La collaborazione con la Atlantic Lottery per fornire l’RGS basato su cloud di IGT e coinvolgenti giochi istantanei digitali è un’opportunità entusiasmante per la nostra attività di iLottery”, ha affermato Srini Nedunuri, vicepresidente senior di IGT, Global iLottery. “Non vediamo l’ora di aiutare la Atlantic Lottery a far crescere ulteriormente la propria attività e a raggiungere nuovi giocatori nella regione con la nostra affidabile tecnologia RGS e i giochi iLottery ad alte prestazioni.”

La piattaforma RGS di IGT consentirà alla Atlantic Lottery di accedere al vasto portafoglio di giochi e contenuti digitali istantanei di IGT, che abbraccia una varietà di temi preferiti dai giocatori, stili di gioco, giochi omnicanale, popolari contenuti concessi in licenza e pluripremiati giochi con jackpot progressivo. La piattaforma fornisce branding multicanale sia al dettaglio che nel digitale, supporta una gamma di configurazioni di jackpot e montepremi, offre vari strumenti di bonus per migliorare il coinvolgimento dei giocatori ed è progettata per prestazioni e scalabilità ottimali.

