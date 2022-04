IGT è stato nominato “Fornitore multi-channel dell’anno” agli International Gaming Awards 2022

IGT ha annunciato oggi di essere stata premiata per la sua leadership nei contenuti e nella tecnologia multipiattaforma vincendo il premio “Fornitore multicanale dell’anno” agli International Gaming Awards 2022.

Il programma di premi annuale riconosce i principali fornitori e operatori di iGaming e casinò terrestri di tutto il mondo ed è giudicato da una giuria di professionisti del settore dei giochi. “Nell’era odierna di una crescita accelerata di iGaming e di una maggiore domanda da parte dei giocatori per l’intrattenimento multipiattaforma, il vincitore di IGT ‘Multi-Channel Supplier of the Year’ agli International Gaming Awards 2022 segnala il nostro allineamento con le tendenze del settore e le opportunità di crescita”, ha affermato Mark MacCombie, Vicepresidente senior di IGT EMEA Gaming. “In qualità di fornitore di soluzioni end-to-end, IGT ha una grande esperienza e si impegna ad aiutare i nostri clienti a raggiungere la crescita in tutti gli aspetti delle loro imprese di gioco”.

“Un premio come ‘Fornitore multicanale dell’anno’ mette in luce il vero potere della principale libreria di contenuti di IGT e decenni di esperienza sia nel settore dell’iGaming che in quello dei giochi terrestri”, ha affermato Gil Rotem, Presidente di IGT di iGaming.

iGaming continua ad espandersi in tutto il mondo, la capacità di IGT di fornire contenuti e tecnologia multipiattaforma ad alte prestazioni aiuterà i nostri clienti a massimizzare le opportunità di coinvolgimento dei giocatori e a guidare il gioco oggi e in futuro”.

IGT ha vinto questo prestigioso premio in virtù dei suoi avvincenti giochi di slot PlayCasino, blackjack, bingo e video poker sul server di gioco remoto della Società e del suo continuo successo nel fornire giochi da casinò terrestri ad alte prestazioni e tecnologie di sistema. Come primo jackpot progressivo omnicanale ad area vasta del settore, le slot Powerbucks di IGT hanno anche ancorato la vittoria di IGT, poiché continua a differenziare la libreria di giochi dell’azienda in Canada.

PressGiochi