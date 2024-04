IGT e Acres siglano accordo per risolvere le controversie legali

International Game Technology PLC e Acres 4.0, Acres Manufacturing Company e John Acres (“Acres”) hanno annunciato di aver raggiunto un accordo a partire dal 12 aprile 2024 per risolvere tutte le controversie legali tra le due società. I termini dell’accordo non sono stati annunciati.

La risoluzione è stata raggiunta presso la Corte distrettuale del Nevada degli Stati Uniti, in merito ai brevetti statunitensi relativi alla facilitazione dell’uso di un dispositivo per transazioni finanziarie in un sistema di scommessa senza contanti in un sistema di gioco, e la Corte dello Stato del Nevada in merito a una violazione delle rivendicazioni contrattuali.

“IGT è lieta di raggiungere un accordo reciproco con Acres che risolve tutte le controversie tra di noi. Ciò ci consente di dedicare le nostre risorse collettive dove è piu’ necessario, guidando l’innovazione verso lo spazio del gioco senza contanti”, ha affermato Nick Khin, IGT Direttore generale del gaming.

John Acres, CEO di Acres, aggiunge: “Siamo entusiasti di lasciarci alle spalle questa questione e di lavorare in cooperazione con IGT per creare nuove entusiasmanti esperienze di gioco che possano aumentare sia il divertimento dei giocatori che i profitti del casinò”.

